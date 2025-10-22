One Piece 2: il nuovo poster regala un'anticipazione sulla trama

I fan di One Piece dovranno attendere il 2026 prima di vedere le nuove avventure dei protagonisti nella stagione 2 della serie live-action, ma Netflix ha condiviso una nuova anticipazione grazie a un poster inedito.

L'immagine, pubblicata online, mostra infatti un incontro inaspettato che l'amato equipaggio affronterà durante il loro viaggio attraverso territori inesplorati.

Cosa mostra la locandina di One Piece 2

Nel poster condiviso sui social si può dare uno sguardo ai protagonisti di One Piece mentre si trovano a Little Garden, una delle isole del Paradiso.

Tra le pagine, quando i Pirati di Cappello di paglia arrivano a Little Garden, i personaggi si dividono in due gruppi: Rufy e Bibi incontrano così Dori, mentre Usop e Nami si imbattono in Brogi. I giganti saranno successivamente essenziali per i giovani nel loro tentativo di lasciare l'isola con la loro nave e dovendo scontrarsi con dei nemici.

Sullo sfondo della locandina si vedono così due giganti vestiti da guerrieri, con lunghe barbe ed elmi in stile vichingo. I protagonisti si trovano in un luogo dalla natura lussureggiante, dove sono presenti anche delle rovine e altre creature.

Cosa attendersi dai nuovi episodi della serie

Durante la seconda stagione di One Piece gli spettatori potranno assistere a varie avventure raccontate nel manga. I due nuovi personaggi presenti nel poster, negli episodi inediti, saranno interpretati da Werner Coetser e Brendan Murray.

Jacob Gibson, interprete di Usopp, in precedenza aveva spiegato che è stato complicato girare le scene in cui, date le dimensioni dei giganti, gli attori dovevano recitare guardando verso il cielo. I produttori, tuttavia, hanno trovato vari espedienti e metodi per aiutarli a dare il meglio e rendere credibili le interazioni.

Sarà quindi interessante scoprire come i fan reagiranno alla versione live-action di personaggi e location davvero spettacolari che, almeno fino a qualche anno fa, sembravano molto difficili da adattare in versione live-action. Come accaduto con il simpatico Chopper (che è stato approvato da Eiichiro Oda, tuttavia, le nuove tecnologie permettono di portare in vita anche delle creazioni complesse e visivamente spettacolari. Non resta che attendere il 2026 per vedere la seconda stagione di One Piece.