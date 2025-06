One Piece, Eiichiro Oda commenta il nuovo Chopper della serie Netflix

Dopo l'introduzione di Tony Tony Chopper per la serie live-action One Piece su Netflix, il creatore del manga Eiichiro Oda ha espresso il suo pensiero per la rivelazione dell'amato personaggio.

Durante il Tudum 2025, Netflix ha svelato il primo assaggio del Chopper live-action, suscitando reazioni contrastanti tra i fan. Il creatore di One Piece, Eiichiro Oda, ha commentato l'introduzione del personaggio.

One Piece live-action: Oda rompe il silenzio sul design di Chopper

L'apparizione di Tony Tony Chopper nella serie live-action di One Piece è stata uno dei momenti clou del Tudum 2025, ma il tenero renna-ragazzo non ha convinto proprio tutti. Realizzato dalla società di effetti visivi Framestore, il piccolo medico ha diviso il pubblico come pochi personaggi prima di lui: c'è chi lo ha trovato adorabile, e chi invece ha subito storto il naso, evocando paragoni ingombranti come quello con il famigerato Sonic della prima versione cinematografica. A pesare è soprattutto l'uso del CGI, che per alcuni stona con l'estetica più "fisica" del live-action, facendo temere uno stacco troppo netto tra attori in carne e ossa e creature digitali.

Chopper, doppiato da Mikaela Hoover (Beef, Guardians of the Galaxy Vol. 3), sarà uno dei protagonisti della seconda stagione, in arrivo nel 2026. La nuova serie proseguirà l'epopea dei Mugiwara attraverso le saghe di Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island, dove avverrà proprio l'ingresso del piccolo medico nel gruppo capitanato da Luffy.

A rassicurare i fan è intervenuto direttamente Eiichiro Oda, autore del manga originale, con una dichiarazione che suona come una carezza alle polemiche: "Il punto chiave della Stagione 2 è, naturalmente, il nostro strano animale parlante. Dopo tante prove e rifiniture da parte dell'intero team, è finalmente arrivato il giorno in cui possiamo svelarlo!". E aggiunge con orgoglio: "Dalla sua forma e pelliccia alle espressioni e alla voce, fino alla simulazione di luci e gravità: un team di livello mondiale ha unito le forze per dare vita a Tony Tony Chopper, e ora è pronto per essere presentato al mondo!".

Il commento di Oda sembra voler ricordare che, dietro ogni pixel del CGI, ci sono ancora passione, studio e dedizione umana. Un messaggio che, proprio come Chopper, riesce a toccare corde sensibili, anche tra le polemiche.