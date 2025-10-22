One Piece, per i 26 anni dell'anime, la Toei ha condiviso un tributo ai fan

Per celebrare i 26 anni dell'anime di One Piece, Toei Animation ha pubblicato un'illustrazione esclusiva di Masayuki Sato e un video commemorativo dedicato ai momenti che hanno unito l'equipaggio di Luffy nella loro indimenticabile rotta verso il sogno.

Dal 1999, i Pirati di Cappello di Paglia si sono lanciati all'avventura con il lancio della serie animata: oggi, a 26 anni dal debutto dell'anime di One Piece, Toei Animation celebra il suo tesoro più prezioso con un doppio omaggio che mescola nostalgia ed estetica.

Toei Animation festeggia i 26 anni di "One Piece" con un omaggio ai fan

Sono passati ventisei anni da quando Monkey D. Luffy ha sollevato il suo cappello di paglia verso il cielo promettendo di diventare il Re dei Pirati. Dal suo debutto televisivo il 20 ottobre 1999, l'anime di One Piece è diventato un simbolo della cultura shōnen, un viaggio che ha attraversato generazioni di fan.

Per celebrare questo traguardo, Toei Animation ha scelto di fare un dono alla sua vasta ciurma di spettatori: un'illustrazione firmata dal celebre Masayuki Sato e un video celebrativo che ripercorre il momento in cui ogni membro dell'equipaggio decise di unirsi al sogno di Luffy.

Sato - nome ben noto nel panorama dell'animazione grazie ai suoi lavori in serie come Cowboy Bebop, Death Note e Neon Genesis Evangelion - ha ritratto Luffy nella sua forma più spettacolare: il Gear Fifth, la trasformazione che incarna la libertà assoluta del protagonista. Accanto all'illustrazione, il video diffuso da Toei è un piccolo scrigno di memoria: in pochi minuti, il pubblico rivive la nascita della ciurma, da Zoro a Sanji, da Nami a Robin, ciascuno spinto dal proprio sogno e dal legame con il loro capitano.

L'attesa dell'ultima rotta

Prima ancora dell'anime, One Piece aveva già solcato i mari nel 1998 con l'OVA Defeat Him! The Pirate Ganzack, realizzato da Production I.G. - lo studio dietro capolavori come Haikyu!!, FLCL e Kaiju No. 8. Solo un anno dopo, Toei prese il timone, trasformando il manga di Eiichiro Oda in un fenomeno culturale globale. Da allora, ogni episodio ha contribuito a espandere un universo vasto e coerente, dove l'avventura è al tempo stesso un atto di ribellione e di speranza.

Una locandina di un film One Piece

Oggi la serie si trova nel cuore della saga finale, e i fan di tutto il mondo si interrogano su quanto tempo resti prima che Luffy e i suoi compagni raggiungano l'ultimo porto. Oda, che ha impiegato anni per concludere archi complessi come Wano o Marineford, sembra determinato a dare al suo mondo una fine degna del suo mito.

Restano ancora misteri da svelare - come l'identità di Imu, enigmatico leader del Governo Mondiale - e battaglie da combattere. Ma qualunque sia la rotta, una cosa è certa: One Piece ha già conquistato l'immortalità.

Come ogni leggenda che si rispetti, il tesoro più grande non è l'oro, ma il viaggio stesso - quello che, da 26 anni, continua a far sognare un intero mondo di pirati, amici e sognatori.