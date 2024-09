One Piece 2, ottime notizie da Mackenyu a proposito della Stagione 2

L'attore ha offerto un aggiornamento durante le riprese della seconda stagione attualmente in corso in Sudafrica

Quando si tratta di One Piece, i Cappelli di Paglia non sono il tipo di equipaggio che si accontenta. I pirati stanno navigando con il futuro Re dei Pirati, e questo significa che i nostri eroi sono in ottima forma.

Netflix sta lavorando attivamente alla seconda stagione di One Piece e ora tutti gli occhi sono puntati sulla star Mackenyu, che ha svelato cosa aspettarsi dai nuovi episodi attualmente in fase di riprese.

In particolare, sembra che la seconda stagione di One Piece costituirà un passo avanti rispetto alla prima. Durante una diretta su Instagram, Mackenyu ha dedicato un po' di tempo ai fan che gli chiedevano della serie Netflix. Al momento, lo show è in fase di produzione, poiché Netflix ha iniziato le riprese a luglio. Con circa due mesi di riprese alle spalle, lo staff dello show ha già un'idea di come apparirà la seconda stagione e l'interprete di Zoro si aspetta sarà migliore della prima.

One Piece: una foto della serie live action

La star ha elogiato nello specifico le sequenze d'azione di One Piece che saranno presenti nella seconda stagione. Mackenyu ha ritenuto che questi momenti saranno migliori di quanto visto in precedenza, ma naturalmente la prima stagione di One Piece non è stata da meno. Lo show vantava alcuni combattimenti piuttosto incredibili grazie a Luffy e Arlong, ma ci sono pesci più grandi all'orizzonte nella seconda stagione.

One Piece 2, il titolo del primo episodio svela quale arco narrativo verrà adattato nella Stagione 2

Inoltre, Mackenyu ha arricchito la produzione invitando il team di stunt dei film live-action di Rurouni Kenshin a lavorare su One Piece, quindi i fan possono stare tranquilli per quanto riguarda le coreografie che ci attendono nei nuovi episodi. Sicuramente, maggiori novità verranno annunciate nel corso della Geeked Week di Netflix prevista per la settimana prossima.

Per quanto riguarda la storia che verrà affrontata durante la seconda stagione di One Piece di Netflix, il creatore della serie Eiichiro Oda ha pubblicato di recente una lettera che illustra i prossimi archi narrativi, e no, non arriveremo ad Alabasta. Da Loguetown a Little Garden e Drum Island, One Piece ha grandi ambizioni per i prossimi episodi e sarà accompagnato da una schiera di nuovi interpreti recentemente annunciati.