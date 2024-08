One Piece 2, scelta finalmente l'attrice che interpreterà Dr. Kureha

Netflix ha appena ingaggiato altri due attori per due dei ruoli più importanti di One Piece che faranno parte del cast della seconda stagione.

In quello che è considerato uno dei casting più importanti della serie, Katey Sagal (Sons of Anarchy) è stata scelta per interpretare la dottoressa Kureha. Mark Harelik (Presunto innocente) interpreterà invece il dottor Hiriluk, in un'omonimia quasi perfetta tra attore e personaggio.

L'introduzione della dottoressa Kureha sarà uno degli elementi più attesi della seconda stagione della serie live-action basata sull'amato manga di Eiichiro Oda. Jamie Lee Curtis era stata contattata per il ruolo e avrebbe voluto interpretarlo, ma come hanno dichiarato a Deadline il mese scorso gli sceneggiatori di One Piece Marty Adelstein e Becky Clements, i suoi impegni non glielo hanno permesso (secondo le fonti, il ruolo le avrebbe richiesto di trascorrere un paio di mesi in Sudafrica, dove viene girata la serie).

One piece: un'immagine

All'epoca, Adelstein e Clements avevano annunciato: "Abbiamo trovato una persona straordinaria" per interpretare la dottoressa Kureha. Ora è stato rivelato che si tratta della Sagal, il cui ampio curriculum comprende anche Sposati... con figli, The Conners e Futurama.

Kureha, alleata dei Pirati di Cappello di Paglia, è un medico delle Drum Islands, dove è a capo dell'Isshi-100. Hiriluk è un ladro diventato medico sempre nelle Drum Islands.

Sagal e Harelik si aggiungono ai nuovi membri del cast annunciati in precedenza: Brendan Sean Murray nel ruolo di Brogy, Callum Kerr nel ruolo di Smoker, Camrus Johnson nel ruolo di Mr. 5, Clive Russell nel ruolo di Crocus, Daniel Lasker nel ruolo di Mr. 9, David Dastmalchian nel ruolo di Mr. 3, Jazzara Jaslyn nel ruolo di Miss Valentine, Julia Rehwald nel ruolo di Tashigi, Rob Colletti nel ruolo di Wapol, Ty Keogh nel ruolo di Dalton e Werner Coetser nel ruolo di Dorry.