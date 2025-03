One Piece: lo showrunner Matt Owens abbandona la serie per dedicarsi alla sua salute mentale

Matt Owens ha annunciato di aver lasciato l'incarico di showrunner della serie live-action One Piece per concentrarsi sulla sua salute mentale.

Le riprese degli episodi della stagione 2 si sono concluse a febbraio e il filmmaker ha condiviso la sua decisione con un post pubblicato su Instagram.

L'annuncio dello showrunner di One Piece

Owens ha scritto su Instagram: "Gli ultimi sei anni trascorsi lavorando alla serie live-action di One Piece sono stati un percorso in grado di cambiarmi la vita. Un sogno diventato realtà. Sono stati inoltre molto impegnativi".

Matt ha scritto che ha quindi deciso di concedersi una pausa per 'concentrarsi su se stesso e sulla sua salute mentale', aggiungendo che andrà in terapia e cercherà di salire di grado in Marvel Rivals, tornando poi rinvigorito per le nuove avventure.

Un'immagine della serie

Lo showrunner è stato coinvolto nello sviluppo e nella produzione di One Piece fin dall'inizio del progetto, essendo impegnato come produttore esecutivo e showrunner nelle prime due stagioni della serie tratta dal manga di Eiichiro Oda e delineandone anche il futuro.

Joe Tracz, coinvolto come produttore e co-showrunner dalla seconda stagione, guiderà le ultime fasi della post-produzione delle prossime puntate.

L'importanza della serie

Matt, in precedenza, aveva dichiarato che quando aveva 20 anni e si era trasferito a Los Angeles, cercando di iniziare a lavorare nel mondo del cinema e della televisione, aveva sofferto di depressione: "Volevo semplicemente andare a lavorare, tornare a casa e non avere a che fare con le persone, socializzare o cose simili. Quindi ho pensato, ora è un momento grandioso per provare e immergermi in One Piece perché ci sono centinaia e centinaia di episodi e non sto facendo altro".

Owens aveva poi aggiunto: "L'ho scoperto in un momento davvero dark e negativo della mia vita, ma lo associo anche all'avermi aiutato a uscirne perché One Piece è una serie così meravigliosa, positiva e fonte di ispirazione. Quello mi ha realmente dato forza perché, non appena ho sentito che qualcuno stava cercando di realizzarne una versione live-action, dovevo provare ed essere coinvolto perché devo davvero tanto a questa serie".

Lo showrunner aveva inoltre sottolineato che il progetto era di realizzare sei stagioni della serie con star Inaki Godoy nel ruolo di Luffy, Mackenyu in quello di Roronoa Zoro, Emily Rudd nella parte di Nami, Jacob Romero nei panni di Usopp, e Taz Skylar in quelli di Sanji.