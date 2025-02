One Piece 2, terminate finalmente le riprese: ecco la prima immagine a Loguetown

Netflix ha ufficialmente confermato che le riprese della seconda stagione di One Piece si sono concluse definitivamente e che ora inizierà il processo di post-produzione prima di arrivare alla diffusione dei nuovi episodi sulla piattaforma digitale.

Le riprese sono terminate a Città del Capo in Sudafrica, e nel frattempo è stata diffusa in rete una prima immagine ufficiale dai nuovi episodi che ritrae il team di personaggi principali, capitanato da Luffy.

La seconda stagione di One Piece non ha ancora una data di uscita, ma la conclusione delle riprese è sicuramente un buon segno. Dopo il rinnovo della serie, gli scioperi di Hollywood hanno ritardato la produzione della seconda stagione, causando qualche incertezza. A un certo punto, Netflix aveva apparentemente confermato una data d'uscita per la seconda stagione nel 2025, ma in seguito aveva rimosso ogni riferimento alla serie.

One Piece: Luffy e la sua ciurma a Loguetown in un'immagine della seconda stagione

Quando debutterà la seconda stagione di One Piece su Netflix?

La conclusione delle riprese indica che, anche se One Piece non arriverà subito, c'è ancora speranza che la seconda stagione arrivi entro la fine dell'anno.

One Piece: una foto della serie live action

Oltre alle notizie sulle riprese, quest'ultimo aggiornamento di One Piece fornisce uno sguardo sul futuro della trama della seconda stagione. I creatori hanno confermato che questa adatterà parte della saga Arabasta del manga originale. Nelle spavalde avventure di Luffy e dei suoi compagni della seconda stagione, la squadra viaggerà da Loguetown a Reverse Mountain a Whisky Peak a Little Garden e, infine, a Drum Island.

Questa prima immagine mostra la squadra a Loguetown, confermando ulteriormente che la stagione 2 di One Piece avrà inizio in questo luogo. I nuovi episodi sono stati scritti e prodotti da Matt Owens & Joe Tracz. Eiichiro Oda è nuovamente presente nel team di produttori esecutivi.