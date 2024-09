Stranger Things, Arcane, The Sandman, tutte le novità nel trailer della Netflix Geeked Week

Netflix sta chiamando a raccolta tutti i suoi fan in vista di un'altra Geeked Week. Quest'anno la celebrazione globale dedicata ai fan della piattaforma avrà un tocco più personale con un evento dal vivo ad Atlanta e i festeggiamenti inizieranno il 16 settembre.

Questo è il quarto anno consecutivo che Netflix organizza la Geeked Week e i fan possono aspettarsi notizie esclusive, sconti, eventi, anteprime e molto altro ancora sulle proprietà e sui videogiochi preferiti dello studio.

E anche se non riuscitere a essere ad Atlanta, non temete, perché la Geeked Week continuerà a essere trasmessa in tutto il mondo, in modo che gli spettatori a casa possano seguire tutte le novità in arrivo nella prossima stagione in streaming.

È stato appena pubblicato un nuovo trailer della Geeked Week 2024, che presenta gli show che parteciperanno all'evento che si svolgerà dal 16 al 18 settembre, mentre il live di Atlanta si terrà il 19 settembre.

Tutti gli show presenti alla Geeked Week 2024

Le serie che parteciperanno in qualche forma all'evento sono Arcane, Avatar: The Last Airbender, Black Mirror, Casltevania: Nocturne, Cobra Kai, GeyongSeong Creature, Hellbound, It's What's Inside, One-Piece, The Sandman, Squid Game, Stranger Things, Terminator: Zero, Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, Twilight of the Gods, Wednesday, The Umbrella Academy, Uglies, The Platform 2, The Witcher: Sirens of the Deep e Cyberpunk: Edgerunners.

Uno dei momenti salienti della Geeked Week 2024 di Netflix consisterà in una speciale anteprima della seconda stagione di Arcane. La serie animata di successo è basata sul franchise di videogiochi League of Legends e, dopo anni di attesa dall'uscita della prima stagione, Arcane si prepara a tornare a novembre.