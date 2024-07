One Piece 2, il titolo del primo episodio svela quale arco narrativo verrà adattato nella Stagione 2

La rivelazione del titolo del primo episodio della stagione 2 di One Piece fa pensare al prossimo arco del manga che sarà adattato nella versione live-action di Netflix del popolare franchise.

La seconda stagione di One Piece dovrebbe continuare le avventure di Luffy e dei Pirati di Cappello di Paglia nella Rotta Maggiore, quando il capitano allegro e spensierato inizierà la sua ricerca del tesoro.

Il manga, scritto e disegnato da Eiichiro Oda, è suddiviso in lunghissimi archi narrativi, a loro volta suddivisi in saghe. La Stagione 1 ha adattato quasi tutta la Saga di East Blue, ma ha lasciato un arco incompiuto.

Ora, Netflix ha pubblicato un'immagine del primo script della Stagione 2, rivelando un titolo che anticipa quale sarà il prossimo arco dell'adattamento del manga. L'episodio si intitola "L'inizio e la fine", un riferimento a Loguetown, l'ultima tappa dell'avventura dei Pirati di Cappello di Paglia prima di raggiungere la Rotta Maggiore. Ciò significa che la stagione inizierà con l'Arco di Loguetown, la parte finale della Saga di East Blue.

La prima stagione si è conclusa con la presentazione di Captain Smoker, un personaggio che appare per la prima volta proprio nell'arco Loguetown. Sembra confermato quindi che l'adattamento ritrarrà un'accurata rivisitazione della storia in live-action. Tuttavia, non è chiaro quanto del manga verrà inserito nella seconda stagione, specialmente con la prima Saga della Rotta Maggiore che incombe sulla storia.

La prossima tappa dell'adattamento live-action è la Saga Arabasta, che vede Luffy e i suoi amici saltare da un'isola all'altra, cercando di fermare un colpo di stato da parte di un nuovo gruppo di cattivi. Poiché è già stato confermato che Chopper apparirà nella seconda stagione, la storia arriverà almeno all'arco dell'Isola del Tamburo, il penultimo della Saga.