One Piece, Netflix ha svelato gli archi narrativi della Stagione 2 in arrivo

Con le riprese in corso, scopriamo quali storie verranno raccontate nei nuovi episodi del remake in live-action

La seconda stagione di One Piece di Netflix è all'orizzonte e, come sappiamo, le riprese sono iniziate il mese scorso. Finalmente, quindi, è stato svelato fino a che punto si spingeranno i nuovi episodi.

Il creatore della serie Eiichiro Oda ha pubblicato una lettera di aggiornamento per i fan sul progetto live-action, e proprio in quell'occasione Netflix ha confermato l'ordine degli archi narrativi della seconda stagione.

E sì, questo significa che sappiamo con certezza se Alabasta apparirà nella seconda stagione di One Piece. Oda ha dichiarato che il regno di sabbia rimarrà fuori dalla nuova stagione dello show, ma se Netflix ci regalerà una terza stagione, Alabasta accoglierà il pubblico in quella occasione.

One Piece: una foto della serie live action

Gli archi narrativi di One Piece 2

Secondo Oda, la seconda stagione inizierà con un arco importante di cui i fan hanno già previsto l'arrivo. Loguetown, infatti, darà il via al grande ritorno e, da lì, Netflix affronterà una serie di archi aggiuntivi. A questo seguirà l'arco di Reverse Mountain, quello di Whiskey Peak, per poi virare su Little Garden e infine Drum Island.

Come potete immaginare, la seconda stagione di One Piece sarà molto impegnativa e il suo arco finale metterà alla prova la ciurma di Cappello di Paglia in un modo completamente nuovo. Drum Island è uno degli archi chiave della prima metà di One Piece. Non solo la storia porta Tony Tony Chopper all'ovile, ma mette la ciurma di Cappello di Paglia contro un altro formidabile nemico.

Alla fine dell'arco, Drum Island ha temprato Luffy per il suo viaggio attraverso Alabasta. Per fortuna, Netflix concluderà la seconda stagione con questo arco e introdurrà la casa di Vivi nella terza stagione.