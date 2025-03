One Piece: in arrivo un nuovo adattamento spin-off

One Piece si sta preparando per un grande ritorno sugli schermi in primavera, e per festeggiare l'annuncio è in arrivo anche un nuovo anime spinoff. One Piece è stato protagonista durante il weekend dell'AnimeJapan 2025, rivelando alcuni dei suoi grandi progetti per il futuro dell'anime.

Ora che l'opera tornerà dalla sua storica pausa dopo sei lunghi mesi, lo staff dietro le quinte si sono preparati per un ritorno molto più grande di quanto i fan si aspettassero. Questo include anche una nuova serie anime spinoff che verrà lanciata sui social media e su altre piattaforme web nello stesso periodo del ritorno dell'anime originale.

Durante l'AnimeJapan 2025, Toei Animation e il franchise di One Piece hanno annunciato ufficialmente l'imminente uscita di Koisuru One Piece, un adattamento anime ufficiale della serie manga che segue un gruppo di amici che condividono gli stessi nomi dei membri della ciurma di Cappello di Paglia. Questo nuovo anime spinoff di Shonen Jump+ farà il suo debutto su YouTube, Instagram e TikTok in Giappone. Questo nuovo progetto verrà rilasciato ogni giorno a partire dal 1° aprile per commemorare il ritorno dell'anime di One Piece.

Di cosa parlerà Koisuru One Piece?

Koisuru One Piece (che può anche essere tradotto come One Piece In Love) è stato creato per la prima volta da Daiki Ihara per il servizio Shonen Jump+ di Shueisha nel 2018. Si tratta di uno spinoff ufficialmente riconosciuto dei servizi principali che segue un gruppo di ragazzi e ragazze, che condividono i nomi con i membri della ciurma di Cappello di Paglia e che finiscono per frequentarsi. Miki Kobayashi produrrà la nuova serie anime, mentre Yu Kamatani e Hazuki Omoya saranno i registi della Toei Animation.

La serie verrà lanciata su YouTube, Instagram e TikTok ogni giorno dall'1 al 5 aprile, per contribuire all'entusiasmo della prima puntata della seconda parte dell'arco di Egghead di One Piece il 6 aprile. Al momento della pubblicazione non è ancora stato annunciato se l'anime sarà disponibile al di fuori del Giappone.

Il nuovo anime di Koisuru One Piece vedrà anche la partecipazione di Hanao Iida come character designer, Midori Tanaka come art director, Emi Nakajima come color designer e Kosuke Ohori come direttore della fotografia. Il cast vocale sarà composto dal trio principale con Ryosuke Kanemoto nel ruolo di Luffy Yamamoto, Ayane Sakura in quello di Nami Koyama e Yuichi Nakamura nel ruolo di Usopp Nakatsugawa.

Vedremo quanto potrà attirare i fan questa nuova apparizione della Ciurma più amata dei manga e se riuscirà ad avere successo.