One Piece 2: alcuni nuovi arrivi nella serie Netflix svelati dalle foto inedite

One Piece tornerà sugli schermi di Netflix nel 2026 con gli episodi della stagione 2 e, grazie al magazine Entertainment Weekly, è ora possibile vedere delle foto inedite che rivelano alcune anticipazioni.

Tra i nuovi arrivi nella storia ci sarà la balena Laboon e Crocus, che si occupa della creatura.

Le nuove presenze nella serie live-action

Il secondo capitolo dello show live-action di One Piece - la cui storia si è fermata per un preoccupante problema di salute di Eiichiro Oda - si intitolerà Into the Grand Line e mostrerà Luffy (Iñaki Godoy) e la sua ciurma compiere un viaggio leggendario. Laboon, la balena di cui si occupa il guardiano del faro Crocus (Clive Russell), sarà una delle prime creature con cui si imbatteranno i protagonisti.

I due personaggi vengono ritratti nelle foto pubblicate dal magazine americano che riporta anche le dichiarazioni di Taz Skylar, interprete di Sanji, che sostiene che Laboon abbia un lato giocoso, ma sia anche un po' impertinente: "Penso che sappia cosa sta facendo. Penso che Laboon sappia che siamo lì e che lo stia apprezzando! O quello o lui ha un cervello da pesce e semplicemente non se lo ricorda".

One Piece: Clive Russell nel ruolo di Crocus

Sulla fronte della balena, ritratta anche in un nuovo poster, ci sono delle cicatrici, causate dai pericolosi viaggi che ha intrapreso. Tylar ha inoltre dichiarato: "Sì, hanno costruito una balena sul set! Non sapevo realmente come lo avrebbero fatto, ma ho semplicemente pensato che ci sarebbe stato qualcosa con cui interagire e poi avrebbero usato lo schermo verde per fare il resto, ma no!".

One Piece: un poster della seconda stagione

Per ricreare l'interno di Laboon è stata riutilizzata la scenografia che era stata utilizzata per una nave: "Avevano creato l'intero stomaco e c'erano gli acidi dello stomaco in fondo. C'erano delle navi naufragate all'interno della balena ed era molto più grande rispetto alle dimensioni di una balena normale, erano le dimensioni di un mostro, di una balena preistorica, come un megalodonte. Era una balena enorme".

I problemi sul set

Skylar ha rivelato anche un divertente retroscena legato al fatto che non ci fosse un tetto: "Se pioveva durante le riprese eravamo fregati. Quindi, un giorno, ha iniziato a piovere davvero tanto e ci siamo tutti riparati nel posteriore della balena, aspettando che smettesse. Si è trattata di una delle esperienze più surreali di sempre".

One Piece: una foto dei protagonisti della seconda stagione

One Piece: un'immagine dei nuovi episodi

Tra i nuovi arrivi nella seconda stagione ci sono Lera Abova nel ruolo di Miss All-Sunday, Charithra Chandran nella arte di Miss Wednesday, Callum Kerr nei panni del Capitano Smoker, e Brendan Murray che sarà Brogy.

One Piece ha già ottenuto il rinnovo per la terza stagione. Matt Owens e Joe Tracz sono i co-showrunner della stagione 2 e di quella successiva.