One Piece, la storia si ferma per un preoccupante problema di salute di Eiichiro Oda

Il viaggio di One Piece, che da oltre venticinque anni accompagna milioni di lettori, si ferma ancora una volta. A causa dei persistenti problemi di salute di Eiichiro Oda, il capitolo 1162 subirà un ulteriore rinvio, prolungando l'attesa per un arco narrativo cruciale e suscitando rinnovata apprensione tra i fan.

Il nuovo stop di One Piece e le preoccupazioni per Oda

Secondo quanto riportato da @WSJ_manga su X, Eiichiro Oda sarà costretto a prendersi un nuovo periodo di pausa a causa di problemi di salute. Il capitolo 1162 del manga, inizialmente atteso per fine settembre, è stato rimandato due volte e verrà ora pubblicato il 12 ottobre 2025 su Manga Plus, la piattaforma ufficiale.

Una notizia che ha scosso la comunità di fan, abituata sì a pause occasionali - i mangaka di Weekly Shonen Jump generalmente si fermano ogni tre o quattro settimane - ma non a interruzioni consecutive di questa entità.

Dopo il primo stop, la redazione di Shonen Jump aveva diffuso un messaggio di scuse e incoraggiamento ai lettori, spiegando che la pausa imprevista era necessaria per permettere all'autore di riposarsi. Tuttavia, l'assenza di un aggiornamento ufficiale questa volta lascia intendere che il recupero di Oda stia richiedendo più tempo del previsto.

L'instancabile creatore di One Piece, che lavora senza sosta dal 1997, porta sulle spalle il peso di un'eredità narrativa e culturale immensa, aggravata negli ultimi anni dall'impegno per la seconda stagione della serie live-action Netflix.

Il ritmo di serializzazione settimanale, combinato con la pressione di mantenere la qualità di una saga che si avvia verso la conclusione, sembra aver presentato il conto. Molti lettori sui social hanno espresso il desiderio che Oda possa concedersi una pausa più lunga, piuttosto che rischiare di compromettere la propria salute: "Preferiamo aspettare mesi piuttosto che perderti per sempre", scrive un fan su X, riassumendo un sentimento condiviso a livello globale.

Il mistero di God Valley

Nel frattempo, il manga è entrato in una fase narrativa di straordinaria intensità. L'attuale Elbaf Arc ha aperto un ampio flashback che getta luce sul misterioso God Valley Incident, un evento rimasto avvolto nell'ombra per decenni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La storia torna indietro di oltre quattordici anni, raccontando la tragica morte di Harald, il re più amato di Elbaf, la terra dei giganti. Il Capitolo 1162, la cui uscita è ora posticipata, dovrebbe approfondire proprio una battaglia a God Valley, portando finalmente i lettori un passo più vicini alla verità dietro uno dei misteri più oscuri dell'intera saga.

Ma per il momento, la storia rimane sospesa, in attesa che il suo autore ritrovi la forza di continuare. In un certo senso, anche questo silenzio diventa parte della leggenda: come se One Piece stesso avesse bisogno di trattenere il fiato, rispettando il ritmo umano di chi lo ha creato.