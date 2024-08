One Piece 2: conosciamo il cast della seconda stagione del live-action Netflix

Sembra passato già chissà quanto tempo da quando abbiamo visto prendere vita per la prima volta in carne e ossa i personaggi di One Piece sui nostri schermi. Eppure, è trascorso appena un anno dal debutto della prima stagione del tanto atteso live-action Netflix. Un adattamento, quello della celebre piattaforma streaming, che appena annunciato aveva suscitato molti timori e solo qualche speranza, ma che poi, pian piano, è riuscito a conquistare i cuori dei più.

E se ciò è stato possibile, è stato in gran parte merito delle scrupolose scelte creative di un team produttivo che ha saputo quando osare e quando, invece, agire con più prudenza, e che specialmente nelle scelte casting si è mostrato cogliere al meglio lo spirito dell'opera di Eiichiro Oda. Ma la magia si ripeterà anche in occasione della seconda stagione? Scopriamolo.

Prima Wave di annunci per One Piece 2: Criminali, Usurpatori, Marine e non solo

Nel mese di giugno gli account ufficiali di Netflix e One Piece hanno reso noti i primi tra i nuovi volti che ci avrebbero accompagnato nella prossima tappa del viaggio dei Mugiwara verso il tesoro dei tesori, che ricordiamo andrà da Loguetown all'Isola di Drum, preludio del grande arco narrativo di Alabasta, che a questo punto vedremo invece nella terza stagione.

La Baroque Works

Non potevano dunque mancare, tra gli altri, personaggi come il Capitano dei Marine Smoker o la temibile organizzazione criminale nota come Baroque Works. E infatti, i primi annunci ci hanno presentato proprio i membri di quest'ultima, partendo da Mr. 3, a cui darà il volto l'attore di The Suicide Squad e Oppenheimer David Dastmalchian, per poi proseguire con Camrus Johnson (Batwoman, Quiz Lady_) a.k.a. Mr. 5, Jazzara Jaslyn (Professionals, _Lioness) nei panni di Miss Valentine e Daniel Lasker (il Furfur della serie di Apple TV+ prodotta da Ridley Scott, Raised by Wolves) in quelli di Mr. 9.

Crocus, Dorry e Brogy

A seguire i galeotti che tanto filo da torcere daranno alla nostra ciurma preferita, sono poi arrivati due set di annunci, il primo dei quali si potrebbe definire piuttosto... Gigantesco. Oltre all'icona Clive Russell (Il Trono di Spade, Sherlock Holmes), interprete del saggio Crocus, la cui vera identità sarà rivelata solo più avanti nella storia (e che non vogliamo "spoilerare" a i non lettori dell'opera), ci sono stati presentati coloro che daranno il volto ai primi giganti che incontriamo nel mondo di One Piece: Dorry e Brogy. I due saranno rispettivamente interpretati da Werner Coetser (Getroud mer rugby, Diepe Waters) e Brendan Murray (I Misteri di Murdoch, Dark Matter).

Smoker, Tashigi, Wapol e Dalton

Tra i casting più attesi della seconda stagione di One Piece, tuttavia, c'era lui: il Capitano della Marina Smoker, soprannominato Il Cacciatore Bianco. Ne avevamo avuto un assaggio al termine della prima stagione, quando ci era stato mostrato in penombra in una scena post-credit, prima ancora che ne venisse scelto l'interprete. Ora però sappiamo che a prestargli il volto nella serie Netflix sarà Kallum Kerr (Monarch, Flowers in the Attic: The Origin), e a lui si aggiungerà anche Julia Rehwald (che abbiamo già visto nella trilogia di Fear Street) nei panni della sua fedele Vice Tashigi.

Assieme a loro sono poi stati annunciati due dei principali personaggi della saga di Drum (dove, ricordiamo, incontreremo anche un nuovo membro dei Mugiwara): il perfido Wapol e l'eroico Dalton. Nei panni del primo troviamo l'attore de I Molti Santi del New Jersey Rob Colletti, mentre per il secondo abbiamo il Tyrone Keogh di Dominion e Black Sails.

Seconda Wave di annunci per One Piece 2: Dottori e Reali

Stacco. Cambio scena. Stessa location, ma attori differenti: agosto, il mese più caldo, ci riporta in prima battuta a Drum, non solo per rinfrescarci un pochino, ma anche per svelarci una parte degli interpreti promessi per questa nuova wave di annunci.

Kureha e Hiriluk

Stiamo parlando dei due dottori mentori di Tony Tony Chopper, Dr. Kureha e Dr. Hiriluk. Per la prima, i fan di ONE PIECE davano ormai per scontato che Netflix avrebbe fatto il colpaccio ingaggiando una grande appassionata dell'opera, il Premio Oscar Jamie Lee Curtis, che da tempo aveva lei stessa partecipato alla "campagna acquisti" che la voleva proprio nel ruolo della peculiare Dottoressa. Tuttavia, gli impegni della Baronessa e il calendario delle riprese della serie non devono essersi allineati, perché come interprete del personaggio di Kureha è stata annunciata un'altra poliedrica attrice che farà certamente un ottimo lavoro, Katey Sagal (Sons of Anarchy, ma anche la voce originale di Leela in Futurama).

In sua compagnia arriva anche il reveal dell'attore che presterà il volto al primo vero amico di Chopper, Hiriluk, ovvero Mark Harelik (Jurassic Park III, Preacher).

Nefertari Cobra e Nefertari Vivi/Miss Wednesday

E per due dottori in terre innevate, abbiamo quasi controparte (tornando tra l'altro in climi più caldi) i sovrani di Alabasta, i Nefertari (la vera identità di Miss Wednesday è francamente inclassificabile come spoiler persino persino per chi non ha mai letto il manga).

Ci riferiamo, ovviamente a Re Cobra e alla Principessa Vivi (a.k.a. Miss Wednesday), gli ultimi membri della famiglia reale di Alabasta, nonché personaggi chiave per il futuro di ONE PIECE. L'arduo compito di portare sullo schermo padre e figlia è stato affidato a Sendhil Ramamurthy (Heroes, The Flash, Non Ho Mai...) e Charithra Chandran (la Edwina di Bridgerton), andando a chiudere il ciclo di annunci di questa estate.

A meno che Netflix non ci voglia sorprendere rivelando, nelle prossime settimane, altri attesissimi interpreti. Voi cosa ne pensate? Come vi sembra finora il cast della **seconda stagione di One Piece?