One Piece 2, Netflix stuzzica i fan con una promessa importante: è la data di uscita?

In occasione dell'One Piece Day verrà svelato qualcosa di importante, come anticipato da un post di Netflix che regala anche una foto inedita dei protagonisti.

Il 9 e 10 agosto verrà celebrato l'annuale One Piece Day in Giappone e Netflix, condividendo una nuova foto dei protagonisti della serie live-action, ha promesso che verrà condiviso qualcosa di importante.

I fan, che sperano di scoprire una data di uscita degli episodi inediti, potranno assistere all'evento in streaming grazie al canale YouTube ufficiale.

L'annuncio di Netflix

La seconda stagione della serie prodotta per la piattaforma di streaming è da tempo in fase di sviluppo dopo il successo del primo capitolo delle avventure di One Piece.

Le riprese si sono già concluse e le puntate inedite dovrebbero debuttare su Netflix nel 2026.

Nell'attesa online è stato condiviso il post in cui si annuncia che verrà svelato 'qualcosa di grande' tra pochi giorni, sottolineando che sarà davvero imperdibile.

I nuovi arrivi nel cast di One Piece

I fan avevano potuto in precedenza vedere le prime immagini della versione di Tony Tony Chopper realizzata per lo show, scoprendo che Mikaela Hoover darà voce al simpatico personaggio. Eiichiro Oda aveva apprezzato il risultato del lavoro degli animatori sostenendo che "la chiave della seconda stagione è, ovviamente, il nostro strano animale parlante', prima di sottolineare l'impegno con cui il team di One Piece ha lavorato per portare Tony Tony Chopper in vita.

Nel cast della seconda stagione ci saranno anche Joe Manganiello nel ruolo di Sir Crocodile, Lera Abova nei panni di Nico Robin, Charitha Chandran che sarà Vivi Nefertari, Sendhil Ramamurthy nei panni di Cobra Nefertari, Daniel Lasker che ha il ruolo di Mr. 9, Camrus Johnson che ha la parte di Mr. 5, Jazzara Jaslyn nei panni di Miss Valentine, David Dastmalchian nel ruolo di Mr. 3, Clive Russell che sarà Crocus, Werner Coetser nei panni di Dorry, Brendan Murray che sarà Brogy, Callum Kerr nei panni di Smoker, Julia Rehwald nel ruolo di Tashigi, Rob Colletti che interpreta Wapol, Ty Keogh che sarà Dalton, Katey Sagal nel ruolo di Dr. Kureha, e Mark Harelik nel ruolo di Dr. Hiriluk.