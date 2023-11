La via dopo ONE PIECE: 16 manga che vorremmo vedere adattati in versione live-action

Dopo il successo di ONE PIECE, l'idea di realizzare un live-action di una serie manga o anime non è più uno spauracchio per gli appassionati. Quali titoli, allora, vorremmo vedere adattati adesso?

Realizzare un prodotto di matrice occidentale che possa soddisfare critica e pubblico è possibile anche in campo di serie live-action basati su anime e manga, e ora ne abbiamo la prova.

Il live-action Netflix di ONE PIECE è stato un lampante esempio di come anche ad Hollywood si sia arrivati a "sbloccare" l'approccio giusto (o uno degli approcci corretti, se non altro) per portare sullo schermo un'opera cartacea o animata di provenienza orientale, sfida che finora si era dimostrata decisamente ardua e non aveva condotto ai risultati sperati. Delle prime avvisaglie di una possibile riuscita, tuttavia, ci arrivavano dal mondo dei videogiochi, dopo che pellicole come Detective Pikachu e Sonic hanno infranto numerosi record, guadagnandosi non solo la produzione di ulteriori sequel e spin-off, ma aprendo anche la strada ad altre trasposizioni di questo genere.

One Piece: il cast in una delle prime immagini della serie Netflix

Il successo a livello globale di tali produzioni fa dunque ben sperare per il futuro di questo tipo di operazioni, e considerando il fatto che svariati live-action di alcune delle più celebri opere sono già in lavorazione - dal film di My Hero Academia a quello di Attack on Titan, passando per One-Punchman - viene naturale viaggiare con la mente e chiedersi quali titoli potrebbero ora ottenere un remake in carne e ossa che non siano radicati, a livello produttivo, unicamente in patria (dove invece è pratica solita realizzare live-action tratti da anime e manga).

Quali sono, a questo punto, i manga che vorremmo vedere adattati in versione live-action (e che pensiamo potrebbero fare la loro figura)?

1. Naruto

Il manga Naruto

Una cosa è certa: se si è riusciti a portare sugli schermi in maniera molto convincente l'incredibile mondo ideato da Eiichiro Oda, non ci dovrebbero essere poi chissà quali insuperabili limiti nel realizzare adeguate versioni live-action di altri mondi fantastici senza snaturare il prodotto e riuscendone a mantenere lo spirito originale (perché la difficoltà maggiore è proprio qui che sta). Per questo, una realtà come quella appartenente all'opera di Masashi Kishimoto potrebbe paradossalmente essere anche più semplice da concretizzare... e, sicuramente, Naruto sarebbe tra le prime scelte di gran parte degli appassionati di anime e manga.

2. Bleach

Bleach, una copertina del manga

Ora che Bleach ha finalmente visto l'adattamento animato dell'arco narrativo Thousand-Year Blood War, il prossimo passo potrebbe essere quello di un live-action hollywoodiano. C'è già, infatti, un film di produzione giapponese che si è prefisso il compito di mostrarci una versione alternativa delle avventure di Ichigo Kurosaki, ma l'opera di Tite Kubo ben si presterebbe al format live-action seriale, per cui... dita incrociate che possa essere tra i prossimi titoli d'interesse in tal senso.

3. Hunter x Hunter

HunterXHunter, la copertina del primo numero

Mentre Netflix si prepara a trasmettere il live-action made in Japan di Yu-Yu Hakusho (Yu degli Spettri), i fan di Hunter x Hunter, che non si possono esattamente consolare con il cartaceo (chi sa, sa) potrebbero trovare un piacevole passatempo in una serie live-action dell'opera di Yoshihiro Togashi.

Che, se la situazione non cambia, potrebbe facilmente vedere la luce prima dell'ultimo capitolo del manga.

4. Sailor Moon

Un'immagine di Sailor Moon

Abbiamo parlato di Togashi, ma è impossibile non nominare in questa sede anche la moglie, Naoko Takeuchi, ovvero l'autrice di Pretty Guardian Sailor Moon (o, più semplicemente, Sailor Moon).

Belli gli shonen, infatti, ma anche il maho shojo per eccellenza meriterebbe un adattamento live-action di qualità (soprassediamo su quello realizzato in patria nei primi anni 2000). Non trovate?

5. Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen, una copertina del fanbook

Uno dei titoli di punta del momento, il mondo "maledetto" ideato da Gege Akutami ha già trovato quella che per molti è la sua "forma superiore" nell'adattamento animato targato MAPPA, ma ciò non esclude che non possa venir fuori un prodotto di qualità anche da un'ipotetica versione live-action.

E poi, diciamocelo... chi non muore dalla curiosità di vedere un Gojo Satoru in carne e ossa?

6. Soul Eater e Fire Force

Soul Eater e Fire Force

Il particolarissimo universo di Atsushi Okubo farebbe un figurone in versione live-action, sia nella sua prima e più celebre declinazione, Soul Eater, sia nel caso del più recente Fire Force. Personaggi strambi ma istantaneamente riconoscibili e decisamente memorabili, storie intricate e tanto umorismo potrebbero essere le chiavi per i nuovi show di successo delle prossime stagioni.

7. Fairy Tail e Demon Slayer

Fairy Tail e Demon Slayer

Alla web community piace molto bistrattare opere come Fairy Tail e Demon Slayer a.k.a. Kimetsu no Yaiba (da qui l'abbinamento dei due titoli in questo caso), ma resta il fatto che si tratta di manga particolarmente popolari e dalla grande spettacolarità, e specialmente nel caso dell'opera di Koyoharu Gotoge, di forte trazione per il pubblico dalle più diverse età. Perché, allora, non provare a percorrere la strada del live-action?

8. Black Clover e Mashle

Black Clover e Mashle

Due titoli relativamente nuovi ed entrambi fortemente radicati nel mondo della magia, Black Clover di Yuki Tabata e Mashle di Hajime Komoto, fornirebbero sicuramente dell'interessante materiale base per delle trasposizioni live-action. Il primo fa compagnia ai vari My Hero Academia e Jujutsu Kaisen tra i ranghi degli showmen di punta dell'ultima generazione, mentre il secondo è stata una piacevole rivelazione dagli echi potteriani che sarebbe capace anche solo per questo di ampliare il proprio bacino d'utenza e rivolgersi ad un pubblico ancora più ampio.

9. Yona la Principessa Scarlatta e Fruits Basket

Yona la Principessa Scarlatta e Fruits Basket

Di mitologia e leggenda sono fatti anche l'epical fantasy romance di Mizuho Kusanagi Akatsuki no Yona/Yona la Principessa Scarlatta (una sorta di Trono di Spade con più romanticismo, per intendersi) e l'ormai iconico shojoo di Natsuki Tayaka che riprende i segni zodiacali cinesi per raccontarci un'indimenticabile storia d'amore, d'amicizia e sì, anche di sofferenza. Due serie che, a livello di budget richiesto, non avrebbero nulla da invidiare alle altre già citate (soprattutto Yona), e che vista anche la complessità dei temi trattati, non sarebbe poi così semplice da rendere con successo a prescindere dal mezzo. Eppure, siamo convinti che ormai i tempi sono maturi.

10. Spy x Family

Il manga di SpyXFamily

La popolarità di Spy x Family basterebbe da sola a far gola agli studios.

Eppure finora, di voci relative a un possibile live-action dell'opera di Tatsuya Endo, non se ne sono ancora sentite. Sappiamo però che il co-showrunner di ONE PIECE Steven Maeda è un fan, e che gli piacerebbe far parte del progetto di un eventuale adattamento.

Dove si firma per farlo accadere?

11. Fullmetal Alchemist

Full Metal Alchemist, una copertina del manga

Sebbene sia piuttosto recente l'ultima trasposizione nipponica in formato live-action basata sull'opera di Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist: Alchimia Finale), di tentativi Made in Hollywood di FMA non ne abbiamo ancora visti, e forse è ora di dare una chance ai Fratelli Elric anche oltreoceano.

Dopotutto, si tratta "solo" di uno dei più rinomati titoli nella storia dei manga.

12. Dragon Ball

la copertina del manga Dragon Ball

E a proposito di storia dei manga... di Dragon Ball conosciamo già l'inglorioso passato in fatto di trasposizioni hollywoodiane (Dragonball Evolution), ma stiamo parlando di ormai quasi 15 anni fa e, soprattutto in questo campo, sappiamo quante cose cambiano in un tale lasso di tempo. Il lavoro di Akira Toriyama ha ispirato e posto le basi per tantissime delle opere che amiamo quest'oggi e che ameremo anche in futuro, ed è arrivato il momento di rendergli giustizia con un live-action degno di essere definito tale.

Ovviamente, sono tantissimi ancora i manga e gli anime i cui adattamenti live-action, se ben realizzati, potrebbero rivelarsi una visione interessante e appassionante, ma elencarli tutti sarebbe stato impossibile... voi quali vorreste vedere?