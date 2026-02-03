One Piece 2: i character poster de Il Cappello di paglia svelano una nuova recluta

Scatta il conto alla rovescia per l'arrivo su Netflix dei nuovi episodi di One Piece, serie live-action ispirata al popolarissimo manga omonimo. La seconda stagione dello show approderà in streaming il 10 marzo, tornando a raccontare le avventure di Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) e della sua ciurma, i Pirati di Cappello di Paglia, mentre si scontrano con i loro avversari più letali, ovvero una società segreta di assassini.

Nell'attesa, Netflix ha svelato i character poster dei protagonisti, svelando una nuova recluta nel team dei Pirati.

I personaggi di One Piece in una scena

Che cosa hanno rivelato i Character Posters di One Piece 2?

I poster di One Piece 2 diffusi finora si concentrano su Luffy e sulla sua banda offrendo un nuovo sguardo a Nami (Emily Rudd), Roronoa Zoro (Mackenyu), Sanji (Taz Skylar) e all'ultimo arrivato nella ciurma, Usopp (Jacob Romero).

La nuova stagione di One Piece concluderà la fase finale della saga di East Blue e anticiperà i primi archi narrativi della Grand Line, che condurranno alla gigantesca saga di Alabasta. Nel corso degli episodi Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia salperanno per la straordinaria Grand Line, un leggendario tratto di mare dove pericoli e meraviglie li attendono a ogni angolo. Nel loro viaggio attraverso questo regno imprevedibile alla ricerca del tesoro più grande del mondo, incontreranno isole bizzarre e una schiera di nuovi, formidabili nemici.

Questa nuova stagione introdurrà alcuni alleati e nemici chiave di Luffy e della sua ciurma che avranno ruoli importanti anche nel futuro della serie live-action. Netflix ha già rinnovato lo show per una terza stagione.

Tra i nuovi arrivi nel cast segnaliamo Mikaela Hoover nel ruolo di Tony Tony Chopper, Lera Abova nel ruolo di Miss All Sunday, Charithra Chandran in quello Miss Wednesday, David Dastmalchian nel ruolo di Mr. 3, Camrus Johnson nel ruolo di Mr. 5, Jazzara Jaslyn nei panni di Miss Valentine, Daniel Lasker nel ruolo di Mr. 9, Sophia Anne Caruso nel ruolo di Miss Goldenweek e Joe Manganiello in quello di Mr. 0.