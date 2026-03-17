One Piece 2, l'ammissione di Jamie Lee Curtis su Kureha: "Avrei dovuto usare una protesi"

Jamie Lee Curtis chiarisce direttamente l'assenza in One Piece 2 dopo che numerosi fan si sono chiesti come mai non ci fosse: l'attrice svela che non ha interpretato Dr. Kureha per motivi precisi legati alle riprese in Sudafrica. Intanto la serie Netflix continua a macinare record e prepara già la terza stagione.

Il "no" di Jamie Lee Curtis e il caso Dr. Kureha

Tra le assenze più commentate della seconda stagione di One Piece, adattamento live-action targato Netflix, c'è senza dubbio quella di Jamie Lee Curtis, a lungo considerata perfetta per il ruolo di Dr. Kureha. Il personaggio, una dottoressa centenaria dal temperamento esplosivo e dalla forza fuori dal comune, sembrava cucito su misura per l'attrice, dichiaratamente fan della saga creata da Eiichiro Oda.

One Piece: una foto della serie

Eppure, la realtà produttiva ha preso un'altra direzione. Intervistata da ScreenRant durante la promozione del thriller "Sender", Curtis ha spiegato con chiarezza i motivi della sua rinuncia. "Prima di tutto, Katey Segal è una mia cara amica, ed è straordinaria. E quella è la sua pancia. Se fossi stata io, avrei dovuto usare una protesi. Ve lo dico chiaramente: non avrei potuto", ha dichiarato con una punta di ironia, riconoscendo il lavoro dell'attrice scelta per il ruolo.

Ma il nodo centrale è stato logistico: "Sono una vera fan, una fan autentica, fin dai doppiaggi americani di tanti anni fa. L'unico motivo per cui non ho potuto farlo è che si girava in Sudafrica e io ero impegnata su un altro set. Non potevo andarci". Una spiegazione concreta, che ridimensiona le speculazioni e restituisce il quadro reale di una produzione complessa, dove tempi e distanze possono fare la differenza. Curtis ha comunque sottolineato il suo entusiasmo per il risultato finale: "Se fosse stato a Los Angeles o più vicino, lo avrei fatto. Ma sono felicissima che Katey l'abbia interpretata, ed è fantastica. È davvero il miglior adattamento da anime e manga in live-action".

Il successo di One Piece e un futuro già in espansione

Al di là delle singole scelte di casting, il fenomeno One Piece continua a crescere con numeri e riscontri difficili da ignorare. Dopo il debutto nel 2023, la serie ha superato le 500 milioni di ore di visualizzazione, confermandosi come uno dei titoli più performanti della piattaforma. La seconda stagione, appena uscita, ha già ottenuto un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes, segnale di un consenso che va oltre il semplice entusiasmo dei fan storici.

One Piece: il poster illustrato della serie

Il progetto, nato dall'adattamento di uno dei manga più venduti di sempre, dimostra come un'operazione rischiosa possa trasformarsi in un punto di riferimento per il genere. Il coinvolgimento di nuovi personaggi e interpreti - da Charithra Chandran a Joe Manganiello, passando per Xolo Maridueña nel ruolo di Portgas D. Ace - suggerisce una costruzione narrativa sempre più ampia, pensata per durare nel tempo.

Nel frattempo, One Piece, creatore svela: "I piani per la serie Netflix sono molto più grandi di quanto i fan si immaginino" la produzione della terza stagione è già stata avviata, segno di una fiducia consolidata da parte di Netflix. E mentre il pubblico continua a esplorare il mondo della ciurma di Cappello di Paglia, resta evidente come il progetto abbia trovato un equilibrio raro tra fedeltà all'opera originale e linguaggio televisivo contemporaneo. Anche senza Curtis, l'universo di One Piece procede con passo sicuro, espandendosi come una mappa ancora tutta da disegnare.