Omen - L'origine del presagio: la regista vuole unirsi al franchise de L'esorcista

Omen - L'origine del presagio uscirà nelle sale questa settimana e il nuovo horror è ambientato prima degli eventi dell'originale Il presagio (1976). Il film è stato diretto da Arkasha Stevenson, che ha recentemente parlato con ComicBook del suo amore per il genere. Durante la chiacchierata, la Stevenson ha rivelato che Omen - L'origine del presagio non è l'unico franchise di lunga data che è interessata ad affrontare, la regista infatti vorrebbe entrare a far parte del mondo de L'esorcista.

"Oh cielo, sì", ha risposto la Stevenson quando le è stato chiesto se ci fossero altri franchise horror di cui le piacerebbe far parte. "Beh, voglio dire, ci sono così tanti film di cui mi piacerebbe far parte o riportare in vita. E questo potrebbe essere davvero banale, ma voglio dire, ho amato L'esorcista quando ero piccola. L'ho guardato più di un milione di volte. Non per essere pazzoide, ma è così. C'è così tanta arte in quel film, e c'è così tanta verità che lo rende davvero spaventoso... Ci sono troppi film di cui parlare".

La regista di Omen - L'origine del presagio parla dell'horror Immaculate

L'Esorcista - Il credente: una scena del film

Qual è il prossimo film sull'Esorcista?

L'Esorcista - Il credente è uscito nelle sale lo scorso anno e il sequel è stato diretto dal regista di Halloween (2018), David Gordon Green. NBCUniversal ha pagato 400 milioni di dollari per i diritti de L'esorcista, ma il nuovo capitolo del franchise ha guadagnato solo 137 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film non ha avuto il successo sperato e ha ottenuto un punteggio di critica del 22% su Rotten Tomatoes, mentre il punteggio del pubblico ha raggiunto solo il 59%.

Nonostante la scarsa accoglienza del film, è stato annunciato il sequel L'esorcista: Deceiver per il 2025. Tuttavia, è stato confermato che Green non tornerà alla regia e il film horror è stato rimandato. "Faremo sicuramente un altro film sull'Esorcista, ma volevo più tempo per capire cosa sarebbe stato. Non ho ancora idea di cosa sarà", ha dichiarato il produttore Jason Blum a The Direct all'inizio del mese.

John Carpenter sul reboot dell'Esorcista: "Come si fa a sbagliare un film del genere"

The First Omen: una foto della protagonista

Omen - L'origine del presagio

In Omen - L'origine del presagio si racconta quello che accade quando una giovane donna americana viene mandata a Roma per iniziare una vita al servizio della chiesa, incontra un'oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede e a scoprire una terrificante cospirazione che spera di far nascere l'incarnazione del male.

Il film è interpretato da Nell Tiger Free (Servant), Tawfeek Barhom (Maria Maddalena), Sonia Braga (Il bacio della donna ragno), Ralph Ineson (The Northman), con Charles Dance (Il Trono di Spade) e Bill Nighy (Living).