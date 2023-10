L'Esorcista - Il credente: David Gordon Green dubita dirigerà i sequel

L'Esorcista - Il credente è attualmente nelle sale e, come noto, dovrebbe essere il primo capitolo di una trilogia sequel dell'originale del 1973. Tuttavia, David Gordon Green dubita dirigerà i prossimi capitoli.

Parlando con The Hollywood Reporter, Green ha dichiarato di avere delle bozze per i prossimi due capitoli della storia e che se finirà per dirigerli, ne sarà felice.

"La mia intenzione è solo quella di iniziare i lavori, e man mano che questi progetti si concretizzano, se mi ritroverò su quella sedia da regista [per The Exorcist: Deceiver], ne sarò entusiasta", ha detto Green. "Ma in questo momento sto affrontando la cosa dal punto di vista della storia e guardando altre possibilità".

L'esorcista, Ellen Burstyn spiega perché ha accettato di recitare nel sequel di David Gordon Green

"E una delle cose che è stata davvero grandiosa tra questi franchise horror è stata realizzare quella serie comica sulla HBO, The Righteous Gemstones", ha aggiunto. "È divertente potersi allontanare, fare un respiro profondo, farsi una bella risata e poi tornare a lavorare su questo genere".

Su queste pagine potete leggere la recensione de L'Esorcista - Il credente, non certo il miglior biglietto da visita per l'inizio di una nuova trilogia horror. Attualmente, The Exorcist: Deceiver è programmato per un'uscita nel 2025.