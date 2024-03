La regista di Omen - L'origine del presagio parla dell'horror Immaculate

Omen - L'origine del presagio, in uscita nelle sale la prossima settimana, vede protagonista Nell Tiger Free (Servant, Il trono di spade) nei panni di una giovane donna americana che viene mandata in Italia per iniziare una vita di servizio alla Chiesa, quando si imbatte in un'oscura cospirazione. È interessante notare che non è l'unico nuovo film che corrisponde a questa descrizione. Immaculate, interpretato da Sydney Sweeney, è attualmente nelle sale, e ha una trama molto simile a quella del prequel de Il presagio.

Immaculate: un primo piano di Sydney Sweeney

Durante un'intervista con ComicBook la regista di Omen - L'origine del presagio, Arkasha Stevenson, ha parlato delle date di uscita ravvicinate del suo film e di Immaculate di Michael Mohan, condividendo la speranza che i fan dell'horror abbraccino entrambi i titoli del genere invece di metterli l'uno contro l'altro.

Omen - L'origine del presagio, una scena ha obbligato a presentare il film 5 volte per evitare la censura

Omen - L'origine del presagio, il poster del film horror

Le parole della regista

"Oh, beh, è emozionante", ha spiegato la Stevenson. "Penso che per i fan dell'horror, specialmente per i fan dell'horror religioso, non escano spesso film del genere, quindi averne due che escono a poca distanza l'uno dall'altro è fantastico".

Durante la chiacchierata, la Stevenson ha anche parlato del suo amore per il film originale Il presagio. "Oh, è stato assolutamente semplice e facile confrontarsi con quel colosso, vero? Niente stress", ha scherzato la Stevenson. "No... Voglio dire, in realtà ho avuto tanto sostegno ed è stato molto divertente. Sono una grande fan di Il presagio, quindi è stato una specie di sogno che si è avverato. E abbiamo girato a Roma, quindi... sei così distratto da tutto e da quanto sia divertente fare il film che lo stress svanisce".

"Penso che il motivo per cui l'originale è così d'impatto sia lo sviluppo dei personaggi e la natura davvero radicata delle relazioni, ma anche il modo in cui l'orrore viene eseguito", ha aggiunto la regista. "Penso che la fotografia sia molto priva di ego, il che permette di sentire tutto reale e di perdersi in esso. È un aspetto che abbiamo voluto includere il più possibile in questo film. E credo che con il personaggio di Margaret Nell abbia fatto un lavoro così incredibile nel renderla reale che ti viene voglia di passare del tempo con lei e di conoscerla, in modo che quando la sua psiche inizia ad andare in frantumi, tu sia con lei".