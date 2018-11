Oggi e stasera in TV: cosa guardare il 16 novembre 2018

Marica Lancellotti

Cosa succede se Sky decide di rendere omaggio a Stan Lee? Che il palinsesto di oggi e stasera in TV è tagliato su misura per tutti gli appassionati di cinecomic: c'è Black Panther e ci sono i Guardiani della Galassia (volume 2), poi c'è anche Thor: Ragnarok... Per chi non è avvezzo all'universo cinematografico della Marvel? Ci sono veri e propri cult: Ace Venura, Chi ha incastrato Roger Rabbit? E se non siete ancora contenti alle 21.15 su Premium Cinema Energy comincia l'avventura di Jurassic Park.

Ace Ventura - L'acchiappanimali - ore 16.40, Studio Universal

Ace Ventura - L'acchiappanimali, in onda alle 16.40 su Studio Universal, è uno di quei film diventati cult apparentemente senza un perchè. Specializzato nel recupero di animali smarriti, Ace Ventura, viene incaricato dai manager della squadra dei Dolphins, di ritrovare il delfino Snowflake, mascotte della squadra, rapito alla vigilia della finale del Super Bowl. La sceneggiatura è sciocca, la regia è all'altezza della sceneggiatura. Ma poi sullo schermo compare Jim Carrey e tutto il resto diventa puro accessorio.

Thor: Ragnarok - ore 16.40, Sky Cinema Hits

In Thor: Ragnarok, in onda alle 16.40 su Sky Cinema Hits, Thor, ad Asgard, dovrà tenere a bada il fratello Loki e affrontare una nuova terribile minaccia che rischia di mettere a repentaglio il suo regno. Per risollevare le sorti cinematografiche della divinità norrena, Marvel si affida a un super cast (da Tom Hiddleston a Cate Blanchett) e alla regia di Taika Waititi: ne viene fuori un mezzo disastro. Le intuizioni del regista sono buone ma spesso cozzano con le attese degli Studios e il risultato finale è davvero confuso, con alcuni momenti anche divertenti che nulla hanno a che vedere, però, con il resto della saga di Thor.

Top Gun - ore 17.35, Sky Atlantic

Top Gun, in onda alle 17.35 su Sky Atlantic, anche conosciuto come l'apologia cinematografica più famosa e redditizia dell'aviazione americana. Due giovani amici, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) e Nick "Goose" Bradshaw, riescono ad essere ammessi alla Scuola di caccia da combattimento della Marina Usa, di stanza a Miramar (California). La scuola seleziona con severità assoluta gli allievi: chi arriva alla fine deve essere "il meglio del meglio" per preparazione, disciplina, senso del dovere. Il film di Tony Scott, oltre a lanciare mode (come quella degli occhiali Rayban modello aviator), ha consacrato Tom Cruise come eroe del cinema action.

Arrival - ore 19.10, Sky Cinema Sci-fi

Arrival, in onda alle 19.10 su Sky Cinema Sci-fi, comincia con lo sbarco sulla Terra di alcune misteriose astronavi aliene. Un'esperta linguista (Amy Adams) viene contattata dall'esercito per determinare se gli extraterrestri hanno intenzioni pacifiche o se rappresentano una minaccia per l'umanità. Denis Villeneuve e la fantascienza sono un'accoppiata esplosiva che riporta il genere agli antichi fasti di Spielberg e Zemeckis. Non ci sono cattivi alieni da distruggere, ma c'è l'uomo e la sua capacità di trovare "umanità" in tutte le cose.

House of Cards - ore 20.15, Sky Atlantic

Penultimo appuntamento con la sesta e ultima stagione di House of Cards, in onda stasera dalle 20.15 su Sky Atlantic. Claire mette in opera un piano diabolco degno del suo defunto marito... Doug va avanti con le sue indagini personali ma il pericolo vero si cela intorno a Tom e Janine, che sono vicinissimi alla scoperta della verità...

Il signore degli anelli: La compagnia dell'anello - ore 21.00, Canale 20

Il signore degli anelli: La compagnia dell'anello, in onda alle 21.00 su Canale 20, è il primo film della fortunata trilogia fantasy. Bilbo Baggins ha deciso di celebrare il suo centoundicesimo compleanno in maniera molto particolare; alla fine della festa, abbandona parenti, amici e il suo affezionato nipote Frodo, cui lascia ogni cosa. Lo stregone Gandalf insiste perché lo hobbit lasci a Frodo anche il suo anello magico, che potrebbe celare un mistero più inquietante di quanto non sembri. Quello di Bilbo è l'Unico Anello, l'Anello per domare il cuore del potere del malefico Signore Oscuro Sauron, che sta tornando a tessere le sue trame di conquista e distruzione. Per impedirgli di vedere realizzato il sanguinoso disegno, l'anello dovrà essere distrutto, cosa possibile soltanto nella fornace di Monte Fato, dove Sauron, secoli prima, lo forgiò.

Chi ha incastrato Roger Rabbit? - ore 21.00, Sky Cinema Family

Torna stasera alle 21.00 su Sky Cinema Family uno dei capolavori di Robert Zemeckis: Chi ha incastrato Roger Rabbit? Negli anni Quaranta un detective deve scagionare il proprio cliente, un coniglio, dall'accusa di aver ucciso un corteggiatore della moglie. Le indagini si svolgono a Cartoonia dove vivono cartoni animati buoni e cattivi... Robert Zemeckis non sbaglia un colpo, né nel gestire i due piani di animazione e live-action, né la commistione di generi, dalla commedia al noir.

Collateral - ore 21.00, Sky Cinema Max

Collateral, in onda alle 21.00 su Sky Cinema Max, è la brutta giornata di un tassista (Jamie Foxx) che si ritrova preso in ostaggio da un killer (Tom Cruise), ed è costretto ad accompagnarlo nelle sue scorribande omicide. Deve escogitare il modo per salvare se stesso e l'ultima vittima predestinata... Michael Mann mette insieme due antieroi e dà il via al cosrtocircuito: ne deriva un noir di rara moderntà.

Outlander - ore 21.00, Fox Life

Tornano gli amori e i drammi di Outlander, in onda alle 21.00 su Fox Life. Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan) alle prese con il secondo episodio della quarta stagione, Non nuocere.

Black Panther - ore 21.15, Sky Cinema Hits

Va in onda stasera alle 21.15 su Sky Cinema Hits Black Panther, la storia di come T'Challa (Chadwick Boseman), figlio del sovrano del paese africano di Wakanda, si trasforma nel supereroe Black Panther per affrontare un terribile nemico. Diretto da Ryan Coogler, il cinecomic è una boccata d'aria per il MCU, per un cast di grandi attori, ma anche per la saggezza di Coogler nel bilanciare le solite scene adrenaliniche con momenti di riflessione e impegno sociale.

Lussuria - Seduzione e tradimento - ore 21.15, Cielo

Lussuria - Seduzione e tradimento, in onda alle 21.15 su Cielo ci porta dritti dritti nella Shanghai del 1942. La giovane e affascinante Wang Hu Ling, una studentessa e aspirante attrice, si unisce alle fila della Resistenza contro i giapponesi. I suoi compagni le affidano l'incarico di avvicinare Mr. Yee, un collaborazionista. Wang si insinua così nella vita dell'uomo e, protetta da una falsa identità, ne diventa l'amante. Giorno dopo giorno rivela ai suoi compagni ogni spostamento dell'uomo, convinta di volerlo vedere morto, ma intanto la passione tra i due divampa... Melodramma del sempre raffinato Ang Lee, che gioca costantemente sulla tensione del plot spionistico ad indagare il conflitto tra sentimento e ragione.

Jurassic Park - ore 21.15, Premium Cinema Energy

Jurassic Park, in onda alle 21.15 su Premium Cinema Energy, è il primo film di un ricchissimo franchise, nonché consacrazione definitiva di Steven Spielberg (non che a quel punto della carriera ne avesse bisogno) a visionario genio dell'industria cinematografica. Il ricchissimo industriale John Hammond è riuscito a costruire un parco dei divertimenti a tema incentrato sui dinosauri (riportati in vita grazie ad una complessa operazione di ingegneria genetica), il "Jurassic Park". Hammond invita alcuni esperti e scienziati a compiere un sopralluogo nell'isola dove il parco è allestito e a stilare una perizia positiva che gli permetta di ottenere i finanziamenti di cui ha bisogno. Ma qualcosa va storto: a causa di una tempesta, il sistema di controllo computerizzato del parco va fuori uso, i dinosauri rompono i recinti in cui sono rinchiusi e impazzano liberi dando la caccia agli umani... Film d'avventura per grandi e piccini? Niente affatto: Jurassic Park è una riflessione molto amara sulla spettacolarizzazione disumana del mondo.

Krypton 1 - ore 21.15, Premium Action

Comincia stasera alle 21.15 su Premium Action Kypton, la nuova serie ispirata ai fumetti DC Comics ma non facente parte dell'universo di Arrow, The Flash...Protagonista è il nonno di Superman, Seg-El, ch dovrà lottare strenuamente per portare speranza e uguaglianza sul pianeta Krypton in un periodo in cui la Casa di El affronta delle difficoltà.

Tale e quale show - ore 21.25, Rai Uno

Torna il programma musicale condotto da Carlo Conti, alle ore 21.15 su Rai 1, che vedrà in guria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Il pubblico assisterà come sempre alla trasformazione di un gruppo di VIP pronti a esibirsi nei panni delle più grandi star della musica.

Guardiani della Galassia, vol.2 - ore 23.35, Sky Cinema Hits

Guardiani della Galassia, vol. 2, in onda alle 23.35 su Sky Cinema Hits, è la nuova avventura galattica che coinvolge il team dei Guardiani composto da Star-Lord, Gamora, Drax il distruttore, Rocket e Groot. Questa volta i nostri dovranno risolvere il mistero delle origini di Peter Quill e saranno costretti a lottare per rimanere uniti, potendo contare anche sull'aiuto di alcuni loro storici nemici. Battute di spirito, la giusta dose di adrenalina, il cast importante molto coeso, addirittura un finale emozionante: a James Gunn era difficile chiedere di più... O forse no: avrebbe potuto gestire meglio la parte centrale del film, un po' sfilacciata.

Il sesto senso - ore 23.50, Italia 1

M. Night Shyamalan dirige Il sesto senso, in onda alle 23.50 su Italia 1, uno degli horror/thriller più inquietanti e suggestivi di sempre. Il dottor Malcolm Crowe (Bruce Willis), psicologo infantile, si occupa del caso di Cole Sear, un ragazzino che vive con sua madre Lynn (Toni Collette) e afferma di vedere gli spiriti dei defunti. Il racconto della ghost story è portato avanti con una sensibilità rara per il genere, supportata da un sorprendente cast. Attenzioni al colpo di scena finale!