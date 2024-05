Guardiani della Galassia 2, Chris Pratt svela il consiglio paterno che Kurt Russell gli ha dato sul set

Kurt Russell e Chris Pratt hanno interpretato rispettivamente padre e figlio in Guardiani della Galassia Vol. 2, uscito nel 2017, e ora lo stesso Pratt ha rivelato il consiglio "paterno" ricevuto sul set proprio dalla star The Hateful Eight e 1997: fuga da New York.

Il film Marvel Studios vedeva riuniti il fuorilegge intergalattico di Pratt - Peter Quill - e il padre perduto da tempo - Ego il pianeta vivente - che si rivelava essere un supercattivo.

In una recente intervista a margine della promozione di Garfield: Una missione gustosa, quando è stato chiesto a Pratt quale fosse il padre cinematografico che gli ha dato i migliori consigli paterni, Pratt ha condiviso i saggi consigli che la sua co-star di Guardiani della Galassia Vol. 2 gli ha dato e che sono ancora validi oggi.

Guardiani della Galassia Vol. 2: Kurt Russell nel ruolo di Ego il Pianeta Vivente

"Passavamo molto tempo insieme. Abbiamo così tanto in comune", ha risposto Pratt. "Il suo consiglio era di assicurarmi di concentrarmi abbastanza sulle cose della mia vita che mi appassionano al di fuori della mia carriera. A entrambi piace stare all'aria aperta. Lui ha un allevamento di bestiame, io ho un allevamento di bestiame".

L'attore ha quindi proseguito: "E quindi parlava di quanto fosse importante per lui ritagliarsi un piccolo pezzo di mondo lontano da Hollywood, e di rimanere concentrati su questo".

Il nuovo film animato di Garfield è approdato nelle sale italiane lo scorso 1° maggio, mentre nelle sale americane deve ancora uscire. Su queste pagine potete leggere già la nostra recensione.