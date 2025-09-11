Guardiani della Galassia, James Gunn rivela: "Non guadagno nulla dal merchandise di Baby Groot"

Il regista, durante una recente intervista, ha svelato che aver ideato il design dell'adorabile personaggio non gli ha fatto guadagnare nemmeno un dollaro.

Uno degli elementi più amati dei film di Guardiani della Galassia è l'adorabile Baby Groot e il merchandise legato al personaggio legato al personaggio continua, anche a distanza di anni, a essere particolarmente popolare tra i fan della Marvel.

James Gunn, in una nuova intervista, ha ora svelato che, pur avendo ideato il design, non riceve alcun guadagno dalla vendita dei gadget e dei prodotti.

Nessun guadagno extra per Gunn

Parlando ai microfoni di The Howard Stern Show, James Gunn ha ricordato: "Abbiamo creato il personaggio di Baby Groot, l'ho disegnato. Non ci guadagno nulla, proprio come gli artisti che hanno lavorato ai fumetti non ottengono alcuna percentuale dei profitti".

Stern ha condiviso la sua sorpresa e perplessità, considerando la popolarità del simpatico Baby Groot, nato dopo il sacrificio del Groot 'originale' nel primo film della saga, al centro anche di un'apprezzata serie di corti animati targati Disney+.

Il filmmaker ha tuttavia voluto chiarire: "Sono pagato estremamente bene. Per i Guardiani 2 e 3, specialmente per il terzo capitolo. Sono davvero pagato bene dall'inizio alla fine e ho anche dei guadagni successivamente. Semplicemente non ricevo soldi grazie al merchandise".

La nascita del personaggio

Groot è stato creato da Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby. Tra le pagine dei fumetti il personaggio ha debuttato nel 1960, in occasione del numero 13 della serie Tales to Astonish. La popolarità di Groot, tuttavia, è arrivata a livello internazionale grazie ai film del MCU in cui Vin Diesel dà la voce al simpatico eroe.

Negli anni Groot è inoltre apparso in progetti come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Proprio l'attore, recentemente, aveva parlato del futuro del personaggio dichiarando: "La Disney vuole il suo Planet X! Che alcuni dicono sia il film più atteso della Marvel. Il film in cui Groot ritorna sul suo pianeta".