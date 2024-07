Uno dei Guardiani della Galassia non vede l'ora di unirsi al DCU di James Gunn

Sembra che uno dei più celebri Guardiani della Galassia voglia entrare nel nuovo DCU di James Gunn e si, si tratta proprio di Chris Pratt. Noto soprattutto per aver interpretato Star-Lord nel suddetto franchise della Marvel,Pratt potrebbe presto diventare uno dei pochi attori a far parte sia dell'universo Marvel che di quello DC.

Ci sono sicuramente molti personaggi del DCU che la star potrebbe portare sullo schermo sotto la guida dei DC Studios. Vale anche la pena di notare che James Gunn ha ripetutamente espresso l'interesse di arruolare alcuni degli attori Marvel con cui ha lavorato in precedenza, mentre lui e Peter Safran continuano il casting dei prossimi film e show televisivi del capitolo 1 del DC Univers: Gods and Monsters.

Ma cosa dice l'attore al riguardo?

TMZ ha recentemente messo alle strette Pratt (per strada perché, beh, è TMZ) e ha chiesto all'attore se è vicino a unirsi al DCU. "Beh, c'è sempre una possibilità. Ma ovviamente non potrei rovinare tutto qui sul marciapiede con voi. Potrei, ma è meglio di no", ha scherzato prima che gli venisse chiesto chi gli piacerebbe interpretare. "Amico, devo lasciare che siano i fan e le persone come James a decidere. Non sono proprio sicuro. Non ne sono proprio sicuro".

Interrogato nuovamente sulla sua volontà di lavorare con i DC Studios, Pratt ha aggiunto: "Sì, certo, se riesco a incastrarlo nella mia agenda e se ha senso. Naturalmente, adoro anche interpretare Star-Lord, quindi spero che ci sia la possibilità di tornare. Mi sento così fortunato a poter fare tutto questo e a essere considerato per tutto questo".

Il salto di Pratt nel DCU sembra inevitabile. Booster Gold rimane una proposta di casting molto popolare tra i fan, anche se ci sono molti eroi - o cattivi - che potrebbe interpretare. Qualche tempo fa, Gunn ha dichiarato che un crossover Marvel/DC è "più probabile ora che sono al comando", aggiungendo: "Tuttavia, questa è una prospettiva lontanissima al momento. Penso che prima dobbiamo stabilire cosa stiamo facendo alla DC. Mentirei se dicessi che non ne abbiamo discusso. Ma tutte le discussioni sono state molto, molto divertenti".