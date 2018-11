Oggi e stasera in TV: cosa guardare il 9 novembre 2018

Marica Lancellotti

Cosa guardare oggi e stasera in TV se è venerdì e i palinsesti sono pieni di proposte interessanti? Per esempio la discussa sesta stagione di House of Cards su Sky Atlantic, orfana di Kevin Spacey. Se invece vi sentite in vene di romanticherie: su FoxLife tornano gli amanti di Outlander con la stagione 4. Se alle serie tv preferite i film, è una serata di grandi cult, da L'ultimo dei Mohicani a Highlander. Senza dimenticare il secondo volume di Nymphomaniac, in onda su Sky Cinema Cult quando i bambini sono già andati a dormire.

Il petroliere - ore 10.55, Sky Cinema Cult

Daniel Day-Lewis è Il Petroliere, in onda stamattina alle ore 10.55 su Sky Cinema Cult, ovvero Daniel Plainview, un ambizioso cercatore di petrolio che arriva in California agli inizi del XX secolo. I suoi pozzi porteranno alla crescita di una ridente comunità a Little Boston, ma con gli anni Daniel diventerà sempre più arido e allontana da sé qualunque affetto. Paul Thomas Anderson erode la favola americana del self-made man alle radici, e nel costruire con estrema precisione quella che forse resta ad oggi la sua opera migliore, dedica il lavoro alla memoria del maestro Altman. Il resto sono una pioggia di premi, Oscar compresi, una colonna sonora indimenticabile e lui: Daniel Day-Lewis.

Romeo + Giulietta - ore 15.40, Sky Cinema Hits

Per Romeo+Giulietta, in onda oggi pomeriggio alle 15.40 su Sky Cinema Hits, il regista Baz Luhrmann trasferisce Shakespeare a Verona beach, in California, dove le due famiglie dei Montecchi e dei Capuleti sono divise da antica rivalità. Succede però che il giovane Romeo Montecchi e la giovane Giulietta Capuleti si innamorano e sono costretti a vivere clandestinamente la loro storia. Quando Leonardo DiCaprio non era ancora l'idolo DiCaprio (ma lo sarebbe diventato pochi mesi dopo), Baz Luhrman lo sceglie per farne il suo Romeo in quella che resta ad oggi una delle trasposizioni più discusse e insieme apprezzate dell'immortale capolavoro shakespeariano.

Il vegetale - ore 19:25, Sky Cinema Uno

Il vegetale, in onda oggi alle ore 19:25 su Sky Cinema Uno, è Fabio, neolaureato disoccupato, considerato dal padre e dalla piccola sorella un buono a nulla. Tra imprevisti e accadimenti bizzarri, però, le cose ben presto sono destinate a cambiare. Prima prova cinematografica per Fabio Rovazzi, perfetto per la parte. Film perfetto se: siete appena tornati a casa dal lavoro e avete voglia di qualcosa di leggero e molto politically correct.

House of Cards - ore 20.15, Sky Atlantic

Gli intrighi del potere tornano stasera alle 20.15 su Sky Atlantic, ma sono orfani di Frank Underwood. Dopo l'affaire Kevin Spacey, House of Cards ha eletto la prima Presidente donna, l'algida Robin Wright, e si è avviata alla sua stagione conclusiva, la sesta, la più chiacchierata e criticata (ne abbiamo chiacchierato anche noi nella recensione di House of Cards 6x01). Ma siamo soltanto agli episodi 2 e 3, forse è troppo presto per non concedere a Claire il beneficio del dubbio.

Outlander - ore 21.00, FoxLife

Outlander non si ferma e arriva, stasera alle 21.00, su FoxLife con la prima puntata della stagione 4. Gli amanti senza tempo Claire e Jamie (Caitriona Balfe e Sam Heughan) hanno cambiato ancora una volta scenario: fin dalla puntata 1 li troveremo in America, lungo la costa della Georgia.

Godzilla - ore 21.00, 20 Mediaset

Il Godzilla diretto da Gareth Edwards, in onda stasera alle 21.00 su 20Mediaset, è ambientato nel 1954. I test nucleari effettuati dalla marina americana nel Pacifico risvegliano una leggendaria creatura anfibia, dall'enorme potere distruttivo. Gli americani tentano di uccidere il mostro con un'ulteriore esplosione nucleare, ma la creatura, scampata all'esplosione, continua a vagare nell'oceano, in attesa di riemergere... Reboot della popolare serie cinematografica, fa quello che ci si aspetterebbe da un buon blockbuster e qualcosa in più, sperimentando a livello visivo.

Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco - ore 21.00, Iris

Ocean's Eleven, in onda stasera alle 21.00 su Iris, è l'inizio dell'avventura per Danny Ocean, ex galeotto che progetta un colpo grosso. Assoldati dieci complici, Ocean spiega loro il piano per svaligiare contemporaneamente tre casinò di Las Vegas, tutti di proprietà di Terry Benedict, il marito della sua ex moglie Tess. Il successo di un film può misurarsi con il numero di sequel e spin-off? Per un certo tipo di cinema probabilmente sì, a cui appartiene Ocean's Eleven, sorta di remake d Colpo Grosso. Steven Soderbergh dirige, George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Julia Roberts... sono gli stellari esecutori di questo imperdibile campione d'incassi.

The Imitation Game, ore 21.10, Rai Movie

Quello che The Imitation Game, in onda stasera alle 21.10 su Rai Movie, racconta è assolutamente successo davvero. Nella Manchester del 1952 la polizia britannica entra nella casa del professore universitario Alan Turing, inventore della macchina elettro-meccanica di autodecrittazione, per indagare su una segnalazione di furto con scasso. Scavando nel passato dell'uomo gli investigatori scoprono che è sparita ogni traccia dei suoi trascorsi militari ma le indagini vengono presto sospese perché il professore viene incarcerato con la pesante accusa di atti osceni e poi condannato per omosessualità e alla castrazione chimica. Questa la triste a amara fine del pioniere dell'informatica moderna che ebbe il merito di decifrare i codici della macchina tedesca Enigma durante la II Guerra Mondiale. Forma classica e curata, attori dai nomi importanti (tra cui Keira Knightley e Benedict Cumberbatch), il necessario per vincere almeno un Oscar (per la sceneggiatura), ma l'effetto "romanzo" è sempre dietro l'angolo.

L'ultimo dei Mohicani - ore 21.15, Studio Universal

Un classico americano: L'ulitmo dei Mohicani, in onda stasera alle 21.15 su Studio Universal, è la storia di un anziano mohicano, suo figlio e Nathan, un bianco cresciuto con gli indiani. Durante la guerra fra Inghilterra e Francia nell'America del Nord, tre si dirigono verso ovest. Nel viaggio salvano da un'imboscata le due figlie di un colonnello inglese. Arrivati al forte, scoprono che è assediato dai francesi. Quando riescono ad evadere, durante un trasferimento, i tre e le ragazze dovranno vedersela con una tribù ostile. Successo di incassi e di critica, ma forse nessuno avrebbe detto, all'inizio dell'avventura, che la fortuna di un film diretto da Michael Mann, con protagonista Daniel Day-Lewis, sarebbe stata la sua colonna sonora.

Leggi anche: Nel nome di Daniel Day-Lewis: 60 anni di ossessione, metodo e istinto

Highlander - L'ultimo immortale - ore 21.15, 7Gold

Highlander, in onda stasera alle 21.15 su 7 Gold, è ormai una sorta di antonomasia. Siamo in Scozia, alla nascita di un bambino del clan dei McLeod, una stirpe di immortali, destinati a vivere per sempre. Dovranno lottare nei secoli, fino a che soltanto uno sopravviverà. La decapitazione è l'unico modo che hanno per salvarsi dalla loro eterna battaglia e che permetterà loro di ottenere un'incredibile ricompensa: un potere al di là di ogni immaginazione. Quattro sequel, una serie televisiva e una animata. E se non vi basta la presenza di Sean Connery e Christopher Lambert per considerarla un'opera di culto, forse potranno accontentarvi le canzoni composte dai Queen.

Propaganda Live - ore 21.15, La7

Come ogni venerdì torna Propaganda Live, stasera alle 21.15 su La7, il programma di attualità condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro. In studio anche il direttore de L'Espresso, Marco Damilano, e il fumettista Marco Dambrosio "Makkox".

Scherzi a parte - ore 21.20, Canale 5

Torna Scherzi a parte, stasera alle 21.20 su Canale 5, lo storico programma Mediaset che ha elevato le burle a materiale da prima serata. Al timone di quest'edizione c'è Paolo Bonolis.

Tale e quale show - or 21.25, Rai 1

Torna il programma musicale condotto da Carlo Conti, alle ore 21.15 su Rai 1, che vedrà in guria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Il pubblico assisterà come sempre alla trasformazione di un gruppo di VIP pronti a esibirsi nei panni delle più grandi star della musica.

Nymphomaniac: Volume II - ore 0.25, Sky Cinema Cult

Se avete seguito i nostri consigli di ieri, non vorrete perdere Nymph()maniac: Volume II, in onda alle 00.25 su Sky Cinema Cult. Seconda parte della storia di Joe, legata agli aspetti più oscuri della sua vita adulta, e sui motivi che l'hanno portata sotto le cure del dottor Seligman. Secondo e ultimo capitolo di una delle più controverse opere di Lars von Trier, ritenuto da alcuni un po' meno efficace e scandaloso del primo. Da non perdere se: siete ormai curiosi di conoscere lo scioglimento della vicenda, e se adorate Charlotte Gainsbourg, protagonista assoluta. Indubbiamente tra i migliori film erotici degli ultimi tempi, oltre che uno dei più controversi e discussi.

In Bruges - La coscienza dell'assassino - ore 1.20, Rai Movie

Colin Farrel e Ralph Fiennes insieme per In Bruges, in onda stasera alle 1.20 su Rai Movie, un noir costruito con maestria e precisione che saprà tenervi incollati alla poltrona col fiato sospeso fino alla fine. I due killer professionisti Ray e Ken ricevono dal loro capo Harry l'ordine di nascondersi a Bruges, dopo che Ray, nel corso di una missione, ha accidentalmente ucciso un bambino. Estraniati totalmente dal loro mondo, i due gangster si trovano coinvolti in rocambolesche avventure e pericolosi imprevisti con loschi personaggi locali e con la troupe di uno stravagante film che si sta girando nella cittadina.