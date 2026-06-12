Off Campus, il team interviene contro le molestie online: “Rispettate il cast e le loro famiglie"

Con la seconda stagione già in lavorazione, il team di Off Campus ha pubblicato un messaggio rivolto ai fan, chiedendo di fermare comportamenti aggressivi e campagne di molestie sui social nei confronti degli attori e delle persone a loro vicine.

Ciò che sta accadendo attorno a Off Campus, la serie Prime Video tratta dai romanzi bestseller di Elle Kennedy, dimostra come il successo di una serie possa trasformarsi rapidamente in un'arma a doppio taglio. Da una parte ci sono l'entusiasmo del pubblico, le community online e il coinvolgimento dei fan; dall'altra, quando i confini tra finzione e realtà iniziano a sfumare, possono emergere situazioni molto meno piacevoli, come **molestie.

Quando il successo online supera il confine della fiction

Mentre la produzione della seconda stagione di Off Campus è già entrata nel vivo, il team dello show ha deciso di intervenire pubblicamente con una nota diffusa attraverso i canali ufficiali della serie. Un messaggio breve ma piuttosto chiaro, nato in risposta ad alcuni comportamenti giudicati inappropriati da parte di una fetta del fandom online.

Off Campus, una scena

"La community di Off Campus è costruita sull'amore condiviso per queste storie, ma anche sul rispetto verso le persone reali che contribuiscono a portarle sullo schermo", si legge nel comunicato. "Chiediamo a tutti di estendere questo rispetto al nostro cast e alle persone che fanno parte delle loro vite. Gli account che partecipano a molestie mirate saranno rimossi dai nostri profili."

Una presa di posizione che lascia intuire come, dietro le quinte, il problema abbia assunto dimensioni sufficientemente rilevanti da richiedere un intervento ufficiale.

Dal suo debutto su Prime Video, avvenuto il 13 maggio, Off Campus è diventata rapidamente uno dei fenomeni più discussi tra gli appassionati di romance contemporaneo. Forte di una fanbase costruita negli anni grazie ai romanzi originali, la serie ha trovato terreno fertile sui social, dove clip, edit e discussioni dedicate ai protagonisti hanno contribuito ad amplificarne la popolarità.

Secondo i dati diffusi dalla piattaforma, la prima stagione avrebbe raggiunto 36 milioni di spettatori a livello globale nei primi dodici giorni di disponibilità. Numeri che hanno convinto Amazon a rinnovare lo show per una seconda stagione addirittura prima della première ufficiale.

La storia segue la relazione tra Hannah Wells, interpretata da Ella Bright, e Garrett Graham, volto del capitano della squadra di hockey della Briar University interpretato da Belmont Cameli. Quello che nasce come un accordo di convenienza destinato ad attirare l'attenzione di un altro ragazzo si trasforma gradualmente in una vera storia d'amore.

Come spesso accade nei fenomeni romantici destinati a un pubblico giovane, molti fan finiscono per investire emotivamente non soltanto nelle coppie della serie, ma anche negli attori che le interpretano. Ed è proprio in questi casi che possono nascere comportamenti invasivi, speculazioni sulle vite private o campagne di attacchi rivolte a partner, amici e familiari del cast.

La seconda stagione è già in produzione

Nonostante le polemiche, il lavoro sulla nuova stagione procede regolarmente. I prossimi episodi sposteranno il focus narrativo su Dean Di Laurentis e Allie Hayes, due personaggi molto amati dai lettori della saga letteraria. Dean, interpretato da Stephen Kalyn, è uno dei membri della squadra di hockey e coinquilino di Garrett, mentre Allie Hayes, interpretata da Mika Abdalla, è la migliore amica e compagna di stanza di Hannah. La loro relazione occupa una parte centrale del secondo romanzo della serie e rappresenta uno degli archi narrativi più attesi dai fan.

Locandina di Off Campus

Nel frattempo il cast continuerà ad ampliarsi. Tra le novità annunciate figura India Fowler nel ruolo di Grace Ivers, personaggio legato alla storia di John Logan, interpretato da Antonio Cipriano. A unirsi alla produzione sarà anche Phillipa Soo, che vestirà i panni di Scarlett, artista teatrale destinata a incrociare il percorso di Allie, aspirante attrice con il sogno di arrivare un giorno a Broadway o a Hollywood.

Il messaggio pubblicato dal team di Off Campus non è un caso isolato. Negli ultimi anni sempre più produzioni hanno dovuto richiamare all'ordine le proprie community online. Un esempio recente arriva sempre da Prime Video con The Summer I Turned Pretty o analogo dal set di Heated Rivalry, i cui produttori avevano diffuso comunicati simili invitando i fan a rispettare sia gli attori sia la privacy del set.

Segno che il rapporto tra fandom e social media continua a essere uno degli aspetti più delicati dell'intrattenimento contemporaneo: un equilibrio fragile, nel quale la passione per una storia rischia talvolta di trasformarsi in qualcosa di molto diverso.