Oltre Off Campus: dove abbiamo già visto Belmont Cameli?

Belmont Cameli, dopo Off Campus, è uno degli attori più chiacchierati e desiderati del momento. Ecco dove lo avevamo già visto e dove potete riscoprirlo in ruoli intensi e diversi tra loro.

Ci sono volti estremamente riconoscibili che, prima della fama, hanno preso parte a diversi progetti senza che questi permettessero al grande pubblico di ricordare il loro nome. È il caso di Belmont Cameli, attore statunitense con origini italiane, classe 1998 e volto del momento dopo la sua interpretazione di Garrett Graham nell'amatissima serie di Prime Video Off Campus. Ed è stato proprio questo titolo a far innamorare tantissimi fan non solo del personaggio nato dai libri di Elle Kennedy, ma dell'attore stesso che però, prima di vestire i panni del prestante giocatore di hockey, ha partecipato a diversi altri progetti sperimentando ruoli altrettanto variegati.

Dopo due piccoli ruoli in pochi episodi delle serie Empire e Based on a True Story, l'attore ha all'attivo altri lavori importanti. Ecco una guida alla sua filmografia: ovvero, dove potete trovarlo se siete in astinenza dopo la visione di Off Campus.

Bayside School (2020 - 2021)

Il personaggio di Jamie Spano

Il primo ruolo continuativo in una serie Cameli lo ottiene attraverso il reboot della serie cult Bayside School (Saved by the Bell), dove interpreta il ruolo di Jamie Spano, figlio di Jessie Spano, storico personaggio della serie originale qui adulta e diventata psicologa scolastica. Anche in questa nuova veste del titolo Belmont indossa i panni di uno sportivo: il capitano della squadra di football della Bayside High, un ragazzo popolare, solare, sensibile e un po' ingenuo.

Most Guys Are Losers (2020)

Una foto con il cast di Most Guys Are Losers

Una rom-com scritta e diretta da Eric Ustian che purtroppo in Italia non è mai arrivata. Le vicende raccontano l'incontro tra un giovane ragazzo e l'iperprotettivo padre della fidanzata, che tra l'altro è anche autore di un libro di consigli di coppia intitolato proprio come il film. Belmont interpreta Trevor, un personaggio secondario che gli permette tuttavia di debuttare sul grande schermo.

Ti giro intorno (2022)

Con Ti giro intorno della regista Sofia Alvarez, ritroviamo l'attore in un titolo romance con un ruolo centrale: un teen drama, disponibile su Netflix, che parla di traumi e del superamento del lutto. Belmont Cameli veste i panni di Eli, un misterioso ragazzo appassionato di BMX ma segnato dalla morte di una persona cara.

Belmont Cameli nel ruolo di Eli

Il dolore per la perdita gli impedisce di andare avanti fino a che qualcosa nella sua vita non cambia: su un molo dove va spesso di notte con la bici incontra Auden, una ragazza introversa arrivata nella piccola cittadina costiera per passare del tempo con il padre. Una storia d'amore adolescenziale delicata e sofferta che mostra come Cameli sia in grado di caratterizzare con intensità anche personaggi problematici e complessi.

The Alto Knights - I due volti del crimine (2025)

Una scena di The Alto Knights

Un gangster movie d'autore firmato da Barry Levinson con Robert De Niro nel doppio ruolo di due iconici boss mafiosi degli anni '50. In un cast stellare Cameli si inserisce attraverso il personaggio di Frankie Boy, storico mafioso americano legato alla famiglia Gambino; una figura enigmatica e pericolosa, estremamente diversa da tutto ciò che in precedenza l'attore aveva fatto, permettendogli di spaziare e sperimentare un diverso tipo di interpretazione, più misurata e compassata.

Until Dawn - Fino all'alba (2025)

Qui approdiamo all'horror. Il film diretto da David F. Sandberg è tratto da un celebre videogioco nel quale le scelte dei giocatori influenzano il corso della storia. Qui Cameli è Abel, uno dei ragazzi che rimangono intrappolati in un inquietante centro visitatori abbandonato, dove vengono braccati da una terrificante figura mascherata. All'interno della struttura, dalla quale non riescono ad allontanarsi, il gruppo dovrà vivere ripetutamente la propria morte, che avviene in maniera sempre diversa e cruenta.

Belmont Cameli in Until Dawn

Per il futuro non si sa ancora molto; oltre alla seconda stagione di Off Campus, che lo vede proprio in questo periodo impegnato sul set, il resto dei progetti di Belmont Cameli è ancora avvolto nel mistero, anche se in molti lo vorrebbero in un ruolo nell'attesissima serie di Prime Video dedicata a Fourth Wing, attualmente entrata in fase di produzione attiva.