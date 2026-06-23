Off Campus, le foto di Josh Heuston e Mika Abdalla a Parigi fanno sognare i fan

Josh Heuston e Mika Abdalla sono stati immortalati a Parigi in momenti di grande complicità. Le immagini virali mostrano abbracci e gesti intimi che hanno fatto esplodere le speculazioni su una possibile relazione.

Le foto arrivate da Parigi stanno facendo impazzire i fan di Off Campus. Josh Heuston e Mika Abdalla sono stati avvistati insieme in atteggiamenti estremamente complici, tra abbracci e sguardi ravvicinati che hanno immediatamente riacceso le voci su una possibile relazione tra i protagonisti della serie Prime Video.

Le foto a Parigi che hanno scatenato il gossip tra i fan

Gli scatti sarebbero stati condivisi inizialmente da alcuni fan su TikTok, per poi iniziare a circolare nel giro di poche ore diventando virali su tutti i social. In una delle immagini più commentate, i due attori si trovano in un supermercato a Parigi, mentre appaiono estremamente vicini: Heuston è ripreso mentre tiene il volto di Abdalla.

La complicità tra i due sembra emergere anche da un ulteriore scatto che li ritrae insieme in viaggio in business class, seduti fianco a fianco mentre brindano con un calice di champagne. Sebbene l'immagine fosse inserita in un carosello più ampio legato al cast della serie, la loro vicinanza non è passata inosservata ai fan.

Mika Abdalla e Josh Heuston

Non è la prima volta che Josh Heuston e Mika Abdalla compaiono sui rispettivi profili social in atteggiamenti affettuosi o comunque molto vicini. Nelle ultime settimane, infatti, la loro presenza costante l'uno nelle foto dell'altra ha contribuito ad alimentare le ipotesi di un legame nato sul set della serie. A rendere ancora più insistenti le voci è anche la recente situazione sentimentale di Mika Abdalla, che ha chiuso dopo cinque anni la sua relazione con l'attore Jake Short.

Intanto Off Campus continua a essere uno dei titoli di punta di Prime Video, con la sua miscela di romance e drama che ha conquistato il pubblico internazionale. Heuston interpreta il musicista Justin Kohl, mentre Abdalla veste i panni di Allie Hayes, uno dei personaggi centrali della storia. Nonostante il successo della prima stagione e l'avvio della produzione della seconda, è stato confermato che Josh Heuston non farà ritorno nei nuovi episodi della serie.