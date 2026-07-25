Off Campus 2, tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione della serie

Le riprese di Off Campus 2 sono entrate nel vivo e i primi dettagli trapelati promettono grandi novità per i fan della saga. Scopriamo cosa sappiamo finora sulla nuova stagione, grazie anche ai retroscena svelati da Belmont Cameli.

L'attenzione su Off Campus non sembra voler scemare, anzi, si sta intensificando grazie ad una serie di attività a cui gli attori hanno preso parte negli ultimi tempi. La serie nata dall'adattamento dei libri di Elle Kennedy ha infatti conquistato i cuori di un pubblico vastissimo debuttando con ben 36 milioni di spettatori nei primi dodici giorni e infrangendo parecchi record, finendo a pieno diritto nell'Olimpo dei titoli più visti e amati degli ultimi tempi.

Belmont Cameli nei panni di Garrett Graham

E il merito non è solo di una storia che prima aveva avuto già una vita di successo su carta, ma anche e soprattutto di un cast fresco fatto di volti estremamente interessanti, scelti attraverso un casting praticamene perfetto. Per tutti questi motivi ora, ad essere molto attesa è la seconda stagione, già confermata e le cui riprese si sono iniziate da poco. Ecco quindi cosa sappiamo e cosa aspettarci da Off Campus 2.

Il ritorno di Garrett Graham: le rivelazioni di Belmont Cameli

Innanzitutto a raccontare qualcosa in più del ritorno sul set di Garrett Graham è stato proprio lui, Belmont Cameli, colui che ha fatto innamorare un numero impressionante di fan attraverso il sorriso innamorato del suo personaggio. Durante l'ospitata nel podcast di Webboh l'attore ha infatti concesso qualche anticipazione sulla prossima stagione affermando che, nonostante la fedeltà allo spirito della celebre saga hockey romance, la serie continuerà sulla strada intrapresa con la prima stagione, apportando cambiamenti alle vicende raccontate nei romanzi.

Una scena della prima stagione di Off Campus

E di modifiche anche negli episodi già usciti ne sono state fatte molte, a cominciare dall'introduzione più approfondita dei personaggi di Allie Hayes e Dean Di Laurentis, annunciati ufficialmente come la futura coppia al centro della seconda stagione.

Ma ovviamente Cameli non si è potuto sbilanciare più di tanto, anche perché nel momento dell'intervento al podcast, l'attore ha affermato che la lettura della sceneggiatura da parte del cast aveva riguardato solo i primi quattro episodi e quindi esattamente metà della stagione in lavorazione. Dinamica confermata in un'intervista anche dalla coprotagonista Ella Bright e che accerta che nessuno di loro è al momento al corrente del finale che, comunque, nonostante i probabili cambiamenti potrebbe avere un esito non molto diverso da quello dei libri, proprio come è avvenuto per la coppia Hannah/Garrett.

Garrett e Hannah in una scena

Grazie a Belmont Cameli sappiamo anche che i primi due episodi sono stati già girati in quanto, per logiche produttive, si è scelto di lavorare la serie trattando gli episodi in segmenti nei quali vengono filmate anche consecutivamente scene provenienti da episodi differenti.

Perché la serie salta il secondo libro

L'iconica scena tra Allie e Dean

Come già accennato uno dei cambiamenti più importanti apportati è stata proprio la variazione nell'ordine di adattamento dei romanzi. Quello dedicato a Allie e Dean, infatti non è il secondo ma bensì il terzo, dal titolo Il tradimento (The Score in originale). Ancora nulla, quindi, per un altro personaggio molto amato della serie, John Logan, che comunque, possiamo ipotizzare, potrebbe avere nuovo spazio nei prossimi episodi, in previsione di una non certa, ma altamente probabile terza stagione che a detta di molti fan potrebbe avere come protagonisti proprio lui e la matricola Grace Ivers.

Cosa aspettarsi nei nuovi episodi: ostacoli e momenti chiave

Ma facciamo un passo indietro e analizziamo la trama del terzo libro che vede come protagonisti Di Laurentis e Hayes. Allie è reduce da un tira e molla con il suo ragazzo, è profondamente insoddisfatta e non sa bene quale sarà la sua vita al termine del Collage. Dopo una serata alcolica, complice qualche drink di troppo, finisce a letto con Dean, il playboy della squadra di hokey della Briar University, una ragazzo poco avvezzo alle relazioni profonde e durature. Peccato che Dean, stavolta sia determinato a frequentarla a tutti i costi, anche se qualcosa di inaspettato sconvolgerà le vite di entrambi.

Mika Abdalla e Stephen Kalyn all'annuncio della seconda stagione

Ovviamente di congetture se ne potrebbero fare molte ma, anche per non fare troppi spoiler a chi non ha letto la saga letteraria, ci sentiamo solo di affermare che nei nuovi episodi potremmo assistere non solo ad altre incomprensioni e ostacoli per i protagonisti, ma anche ad un momento piuttosto drammatico che potrebbe coinvolgere un personaggio marginale nella serie eppure molto amato. Un evento che, se portato anche su schermo, avrebbe il potere di impattare in maniera significativa sulla relazione tra i due nuovi protagonisti.