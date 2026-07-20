Avengers: Doomsday, nel trailer ufficiale tutta la potenza del Dottor Destino di Robert Downey Jr.

Sono passati più di 7 anni dall'ultimo film corale dei supereroi Marvel ma il pubblico può ora finalmente tornare a sognare in grande con questo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday, il film (dal 16 dicembre nelle sale) che riporterà Robert Downey Jr. nel MCU.

Pur se non nei panni di Iron Man ma in quelli del supercriminale Victor Von Doom, il famigerato Dottor Destino. Che viene in effetti qui mostrato per la prima volta, dopo essere stato tenuto sotto chiave dalla Marvel per diversi mesi. Se si escludono le fugaci apparizioni in eventi come il CinemaCon di Las Vegas, o i piccoli spoiler sul costume provenienti dal merchandising.

Che il trailer fosse in arrivo era stato chiaro per i fan fin dalla comparsa in rete, ieri sera, di una clip tratta dal film I Fantastici Quattro - Gli inizi, pur se modificata. Nel video diffuso dai canali ufficiali del film si poteva vedere Sue Storm (Vanessa Kirby) chiedere a Reed Richards (Pedro Pascal): "Quanto tempo abbiamo?" E lui rispondere: "Non ci vorrà molto" prima di una strana interferenza.

Ora sappiamo che quell'interferenza era dovuta all'arrivo di Doctor Doom nel nuovo trailer di Avengers: Doomsday.

Cosa ci svela la clip sul nuovo personaggio di Robert Downey Jr.? Anzitutto quello che sarà il suo aspetto nel film, in secondo luogo il fatto che tutti i supereroi temono i suoi poteri, e, sopra ogni altra cosa, l'incredibile potenza di questo supervillain, capace di fermare con sole due dita il violento attacco di Thor.

Quali supereroi Marvel rivedremo in Avengers: Doomsday

Solo poche ore fa era apparsa in rete una nuova sinossi del cinecomic che annunciava come "amati eroi provenienti da tre universi distinti si troveranno su una rotta di collisione mortale e dovranno affrontare una minaccia esistenziale diversa da qualsiasi altra abbiano mai incontrato". Uno stratagemma che permette a Marvel di mettere in campo tutti i supereroi del suo universo cinematografico.

Ian McKellen è Magneto nei film sugli X-Men

Dall'universo degli X-Men ritroveremo Patrick Stewart (Charles Xavier/Professor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), James Marsden (Scott Summers/Ciclope), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Alan Cumming (Kurt Wagner/Nightcrawler) e Rebecca Romijn (Raven Darkhölme/Mystica). Anche Channing Tatum, con il suo mutante che ha debuttato in Deadpool & Wolverine del 2024 , è confermato nel cast.

Ci saranno naturalmente i "Fantastici Quattro" Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/la Cosa) e Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia Umana). Dal cast di Thunderbolts* abbiamo avuto modo di scorgere già nel trailer Florence Pugh (Yelena Belova), e poi Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Sebastian Stan (Bucky Barnes/il Soldato d'Inverno), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost) e Lewis Pullman (Robert Reynolds/Sentry).

Avengers: Endgame, Captain America in lacrime

E non possono ovviamente mancare gli "Avengers" titolari (fin qui annunciati): Chris Evans (Steve Rogers), Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Kathryn Newton (Cassie Lang), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America).

Ma anche Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), Winston Duke (M'Baku), Alex Livinalli (Attuma), Mabel Cadena (Namora), Tenoch Huerta Mejia (Namor) e la new entry Wesley Holloway in un ruolo ancora misterioso.