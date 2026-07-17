Odissea, Ludwig Göransson spiega la colonna sonora: niente orchestra, ma strumenti dell'antica Grecia

Dopo Tenet e Oppenheimer, Ludwig Göransson torna a collaborare con Christopher Nolan per la colonna sonora di The Odyssey. Questa volta, però, il regista ha posto fin dall'inizio una condizione ben precisa: evitare qualsiasi utilizzo dell'orchestra tradizionale.

Per la colonna sonora di Odissea, Christopher Nolan ha imposto una regola precisa a Ludwig Göransson: niente orchestra. Il compositore ha così costruito un sound inedito utilizzando strumenti dell'antica Grecia, gong di bronzo, metalli di recupero e voci, dando vita a uno dei lavori più sperimentali della sua carriera. Una scelta che ha spinto il compositore premio Oscar a ripensare completamente il proprio approccio, dando vita a un paesaggio sonoro costruito con strumenti antichi, metalli e materiali insoliti.

Nolan: "L'orchestra non esisteva ancora"

Già nei mesi scorsi Ludwig Göransson aveva raccontato a Time come fosse nata questa particolare richiesta del regista. "Non è che all'epoca esistesse un'orchestra. È stata una sfida, ma anche un'opportunità per creare qualcosa di davvero unico."

Locandina di Odissea

L'obiettivo era evitare qualsiasi sonorità che ricordasse i tradizionali kolossal ambientati nell'antica Grecia. In un dietro le quinte dedicato al film, Nolan ha spiegato la filosofia alla base della scelta. "Volevamo che il film risultasse familiare al pubblico pur essendo ambientato nell'antica Grecia. Non volevamo che sembrasse o suonasse come altri film dedicati al mondo classico. Ci siamo chiesti cosa potesse renderlo davvero senza tempo."

Per ricreare un'identità sonora originale, Nolan ha suggerito a Göransson di utilizzare il bronzo come elemento centrale della composizione, richiamando l'epoca in cui si svolge il film. Il compositore ha quindi noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse e ha iniziato a sperimentare con qualsiasi superficie fosse in grado di produrre suoni interessanti. "Colpivamo muri, ringhiere, qualsiasi oggetto trovassimo all'esterno: rottami metallici, perfino unità di condizionamento dell'aria."

Accanto a questi materiali trovano spazio anche strumenti storicamente associati al mondo greco, come la lira e l'aulos, un antico strumento a fiato.

Le voci come elemento emotivo

La colonna sonora non rinuncia neppure alle parti vocali, utilizzate per enfatizzare i momenti più intensi del racconto. Secondo Göransson, "aggiungono parte del respiro emotivo della colonna sonora", contribuendo a dare maggiore profondità ai passaggi più drammatici del viaggio di Ulisse.

Matt Damon in Odissea

Oltre alle musiche strumentali, la soundtrack include anche When I'm Home, brano originale scritto da James Blake, Travis Scott, Ludwig Göransson e dallo stesso Christopher Nolan.

Il film porta sul grande schermo il poema di Omero con Matt Damon nel ruolo di Ulisse, affiancato da Anne Hathaway (Penelope), Tom Holland (Telemaco), Robert Pattinson (Antinoo), Zendaya (Atena) e Charlize Theron (Circe). Nel cast figurano inoltre Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Himesh Patel, Will Yun Lee, Mia Goth, Jimmy Gonzales ed Elliot Page.