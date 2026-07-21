Delibal: trama, cast e durata del film turco in onda stasera su Canale 5

Su Canale 5 torna il film romantico del 2015 con Çağatay Ulusoy e Leyla Lydia Tuğutlu: tutto quello che c'è da sapere sulla trama, il cast e la durata

Nella pausa tra una puntata e l'altra di Temptation Island (che questa settimana va in onda con un doppio appuntamento), stasera Canale 5 delizierà il suo pubblico con un film turco: Delibal - Dolce veleno. L'appuntamento è come sempre in prima serata subito dopo La ruota della fortuna, ovvero alle 22:00.

La trama completa di Delibal

Protagonista del film è Barış, un giovane studente di architettura che vive a Istanbul. Estroverso, affascinante e con una grande passione per la musica, un giorno incontra per caso Füsun, una brillante studentessa universitaria ormai prossima alla laurea. La ragazza ha un obiettivo ben preciso: trasferirsi negli Stati Uniti per proseguire gli studi e costruirsi una carriera.

Tra i due nasce è colpo di fulmine immediato. Nonostante le iniziali esitazioni di Füsun, preoccupata che una relazione possa allontanarla dai suoi progetti, l'amore prende presto il sopravvento. La storia cresce rapidamente e i due decidono di sposarsi, convinti di poter affrontare insieme qualsiasi difficoltà.

Dopo il matrimonio, però, qualcosa cambia. Barış inizia ad alternare momenti di grande entusiasmo a improvvisi periodi di profonda tristezza e isolamento, comportamenti che mettono in crisi il rapporto con Füsun. La giovane cerca di comprendere cosa stia accadendo al marito, mentre lui è costretto a fare i conti con una grave malattia che influisce sulla sua vita e su quella delle persone che ama.

Una storia d'amore che si confronta con la fragilità umana, affrontando temi come la salute mentale, il sacrificio e la forza dei sentimenti.

Il cast del film

Nel cast di Delibal - Dolce Veleno troviamo Çağatay Ulusoy (Barış) e Leyla Lydia Tuğutlu (Füsun). I due attori sono tra i volti più noti della televisione e del cinema turco. Ulusoy è conosciuto anche per la serie Netflix The Protector, mentre Leyla Lydia Tuğutlu, ex Miss Turchia, ha recitato nella serie Sweet Revenge.

A che ora finisce Delibal su Canale 5?

La durata ufficiale del film è di 124 minuti, per poco più di due ore di programmazione. Cominciando alle 22:00, e considerando le brevi ma numerose pause pubblicitarie della prima serata, Delibal dovrebbe far compagnia al pubblico fino alle 00:20 circa.

Il melodramma, trasmesso in chiaro su Canale 5, sarà naturalmente disponibile gratuitamente anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove può essere recuperato anche on demand dopo la messa in onda.