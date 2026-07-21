Kaylee Hottle: muore prematuramente la giovane attrice del MonsterVerse

Il mondo del cinema e dello spettacolo piange la prematura scomparsa di Kaylee Hottle. L'attrice sorda, divenuta volto del MonsterVerse per il ruolo di Jia in Godzilla vs. Kong e Godzilla e Kong - Il nuovo impero è morta all'età di 18 anni a causa di un grave incidente d'auto avvenuto nello stato del Maryland.

Godzilla Vs Kong: Kaylee Hottle in una scena

A dare la tragica conferma è stato il padre, Joshua Hottle, ai microfoni della testata americana TMZ. "Sto per salire su un aereo che non avrei mai voluto prendere" ha detto l'uomo durante una diretta sui social in lingua dei segni, spiegando che le autorità lo hanno informato che il cuore della figlia ha smesso di battere durante la disperata corsa d'urgenza verso l'ospedale.

Kaylee Hottle: dagli spot al successo mondiale

Originaria di Atlanta (Georgia), Kaylee Hottle e cresciuta in una famiglia sorda da generazioni, Kaylee aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo ad appena 9 anni. Dopo diverse apparizioni in spot pubblicitari, tra cui una nota campagna per l'app di videomessaggistica Glide (molto popolare nella comunità sorda), è arrivata la svolta.

Il grande salto a Hollywood è avvenuto nel 2021 con il debutto sul grande schermo in Godzilla vs. Kong. Nel film interpretava Jia, una giovane orfana di Skull Island legata all'antropologa Ilene Andrews (Rebecca Hall) e unica in grado di comunicare con King Kong attraverso la lingua dei segni. Un ruolo che aveva poi ripreso nel recente sequel del 2024, Godzilla x Kong: Il nuovo impero. Tra i suoi crediti televisivi figura anche una partecipazione nella quarta stagione del reboot di Magnum P.I..

L'impegno fuori dal set

Oltre all'impegno cinematografico, la diciottenne era diventata una figura di riferimento e un modello di ispirazione. Negli ultimi anni aveva infatti partecipato attivamente a diverse campagne di sensibilizzazione, battendosi per una maggiore inclusione e accessibilità per le persone sorde nell'industria dell'intrattenimento.