Odissea: reazioni entusiastiche al trailer, ma c'è chi solleva dubbi sull'accuratezza storica

Finalmente possiamo parlare del primo trailer di Odissea, epica impresa di Christopher Nolan che ha raccontato in immagini il viaggio di Ulisse narrato da Omero nell'antichità. Il trailer, diffuso in anticipo con una trovata di marketing di Universal ad alcuni influencer, è stato accolto con reazioni entusiastiche, ma c'è chi ha sollevato dubbi sulla sua accuratezza storica.

Matt Damon nei panni di Ulisse accompagnato da due soldati

Che cosa hanno detto gli spettatori del trailer di The Odyssey?

Il trailer di Odissea diffusa ieri mostra Matt Damon nei panni di Ulisse, intento a fare ritorno a casa dopo la Guerra di Troia. Nel trailer compaiono figure storiche come Agamennone (interpretato da Benny Safdie), episodi ben noti come il Cavallo di Troia e tocchi epici come il viaggio di Ulisse nell'Ade e quello per mare, combattendo contro la maledizione degli dei.

Fan in sollucchero, ma c'è chi ha storto il naso, alimentando un dibattito sulla possibile accuratezza storica del film. A essere messa in discussione è soprattutto l'armatura indossata da Ulisse e dai suoi soldati greci nel film. Neppure Agamennone, con il suo elmo futuristico che sembra preso di peso da un film su Batman di Zack Snyder, è passato inosservato. Mentre Nolan sembra puntare su un look più "iconico" rispetto a quello che la maggior parte delle persone immagina per i soldati greci, molti utenti hanno criticato il fatto che il regista abbia scelto armature non aderenti all'epoca storica in cui l'Odissea si svolgerebbe.

Il look cupo e grintoso che si intravedere nel trailer avrebbe stancato alcuni spettatori, che mettono in luce come l'età del bronzo sarebbe stata, in realtà, caratterizzata da armature più dorate e colori più brillanti. Gran parte delle lamentele sembrano, però, ingiustificate di fronte all'etos e alla maestria registica che trapelano già dai due minuti scarsi del trailer, come hanno giustamente fatto notare la maggior pafrte degli utenti.

Nel cast di Odissea troviamo Matt Damon nei panni di Ulisse. Con lui Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Mia Goth, Benny Safdie, Jon Bernthal, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Corey Hawkins, Josh Stewart, Jimmy Gonzales, Maurice Compte e molti altri.

La pellicola, che racconta il viaggio di ritorno a casa di Ulisse tra mille pericoli dopo la Guerra di Troia, arriverà nei cinema a luglio 2026 distribuita da Universal Pictures.