The Odyssey: le gesta di Ulisse e il cavallo di Troia nel primo trailer mozzafiato

Atteso a lungo dagli estimatori di Christopher Nolan, finalmente il primo trailer di The Odyssey è approdato anche in rete dopo un esclusivo lancio nei cinema. Mentre il prologo di sei minuti è riservato solo agli spettatori delle sale IMAX, Universal ha deciso di diffondere le prime spettacolari sequenze che mostrano il faticoso viaggio di Ulisse per fare ritorno a Itaca dalla famiglia dopo la Guerra di Troia.

Il trailer della durata di circa due minuti ci fornisce un assaggio della sontuosa rilettura del poema omerico operata da Christopher Nolan, che approderà nei cinema italiani il 16 luglio 2026, e ci mostra le gesta di Matt Damon nei panni di Ulisse e del resto del cast all star.

Matt Damon e Zendaya in una scena di The Odyssey

Che cosa accade nel trailer di The Odyssey?

Il prologo di The Odyssey ha anticipato un Matt Damon in piena forma calato nei panni dell'eroe omerico il cui ritorno all'amata moglie Penelope (Anne Hathaway) e al figlio Telemaco (Tom Holland) è ostacolato dagli dei.

Il trailer si apre mostrando un campo di battaglia dopo il conflitto (probabilmente la guerra di Troia). Compare Agamennone (Benny Safdie), condottiero dei Greci, con indosso un'armatura completa. Ulisse (Matt Damon) si inchina a lui. Poi lo vediamo camminare nel bosco coi suoi uomini mentre la sua voce inizia a narrare: "Nessuno poteva frapporsi tra i miei uomini..."

Stacco su Itaca, il regno insulare di Ulisse che lui sta cercando disperatamente di raggiungere, come conferma la voce. Vediamo brevi inquadrature di Telemaco e Penelope, rispettivamente figlio e moglie di Ulisse. Poi viene mostrato il viaggio per mare dell'eroe e dei suoi uomini mentre lui continua a narrare le sue gesta in voice over.

Dopo uno stacco su un cartello nero col nome di Christopher Nolan entriamo nel vivo del trailer con l'apparizione del cavallo di Troia che viene tirato fuori dal mare da un mucchio di persone e condotto verso la città. Ci viene, dunque, mostrato l'interno del cavallo, con uno degli uomini di Ulisse pugnalato da un abitante di Troia. Gli altri soldati immediatamente tappano la bocca dell'uomo pugnalato per non rischiare di essere scoperti.

Tra i pericoli affrontati da Ulisse viene fornito un brevissimo scorcio del gigante Polifemo, del viaggio di Ulisse nell'Ade e della nave greca in mezzo a una tempesta. Il trailer si chiude con Penelope che stringe il volto di Ulisse tra le mani chiedendo: "Promettimi che tornerai". La sua risposta la gela: "E se non potessi?".

Dopo titolo e data di uscita, i cartelli finali del trailer spiegano che il film è stato girato interamente con telecamere IMAX, il che lo rende il primo lungometraggio in assoluto realizzato interamente con questa tecnologia.

Nel cast di The Odyssey troviamo una pioggia di star tra cui Tom Holland, Zendaya, Charlie Theron, Jon Bernthal, John Leguizamo, Himesh Patel, Mia Goth, Will Yun Lee, Lupita Nyong'o, Benny Safdie, Elliot Page e molte altre star.