The Odyssey, l’Ulisse di Matt Damon è sensazionale nel prologo del film di Christopher Nolan: la descrizione

Il prologo proiettato nelle sale IMAX degli Stati Uniti è solo un assaggio del kolossal di Nolan ma già bastano a suggerire la portata epica e monumentale del progetto

Le prime immagini del nuovo epico film di Christopher Nolan, The Odyssey, hanno ufficialmente debuttato nelle sale con l'uscita di un prologo della durata di quasi sei minuti.

Con Matt Damon nel ruolo di Odisseo, il re di Itaca, il nuovo film del regista vanta un cast stellare che include Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron e Jon Bernthal.

L'uscita è prevista per il 17 luglio 2026, ma la campagna marketing è iniziata mesi fa con un teaser di un minuto diffuso in estate (distribuito solo nei cinema e mai diffuso online). Ora, i primi sei minuti sono stati mostrati nelle sale IMAX.

Matt Damon è Ulisse nella prima foto di The Odyssey

L'assedio di Troia: la descrizione del prologo di The Odyssey

I primi sei minuti fungono sostanzialmente da prologo alla storia, mostrando la fine della guerra di Troia. Si apre con una semplice domanda: "Hai sentito la storia del cavallo?".

Segue un'inquadratura spettacolare del cavallo di Troia, trascinato dentro la città dalle forze troiane. C'è un momento di grande tensione quando un soldato troiano sale sul cavallo e vi conficca una lancia per assicurarsi che sia sicuro, ferendo uno dei soldati nascosti al suo interno; Odisseo gli tappa prontamente la bocca per impedirgli di urlare dal dolore. I troiani trascinano quindi il cavallo oltre le mura della città, posizionandolo davanti a un tempio.

Con il calare della notte, i greci emergono dal cavallo aprendo un pannello d'uscita nella parte inferiore e uccidono le guardie di sorveglianza. I troiani riescono a dare l'allarme, ma non abbastanza in fretta da impedire a Odisseo e ai suoi soldati di aprire i cancelli. Il filmato si chiude con Odisseo che indossa il suo elmo greco e si prepara a unirsi alla battaglia che ora infuria in tutta la città.

The Odyssey: una scena con Matt Damon (Ulisse) e Zendaya (Atena)

Le differenze tra greci e troiani nei costumi

I costumi mettono in risalto un forte contrasto tra greci e troiani: i troiani indossano uniformi bianche e persino maschere per eliminare qualsiasi segno di individualità; al contrario, Odisseo e i suoi uomini vestono armature scure, perfette per l'infiltrazione. Il filmato è poi seguito da brevi sequenze d'azione in mare, che anticipano la grande avventura lontano da Troia. Il tutto culmina in un'unica inquadratura di un ciclope, imponente e minaccioso.

Questi primi sei minuti di The Odyssey sono disponibili esclusivamente nelle sale IMAX. L'anteprima estesa sarà mostrata per una sola settimana, in abbinamento al ritorno in sala de I Peccatori e Una battaglia dopo l'altra per la campagna Oscar. Una versione più breve, della durata di un minuto, verrà inoltre proiettata nelle sale IMAX prima di Avatar: Fuoco e Cenere.