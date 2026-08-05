Odissea è stato il primo film inedito proiettato in una sala di Los Angeles dopo 35 anni

L'Alex Theatre di Glendale, che non proiettava un film in prima visione dal 1991, è diventato il cinema con i maggiori incassi negli Stati Uniti per le proiezioni in 70 mm dell'epopea diretta da Christopher Nolan.

L'effetto Odissea continua a farsi sentire anche ben oltre il botteghino tradizionale. Lo storico Alex Theatre di Glendale, in California, ha annunciato di essere diventato il cinema con i maggiori incassi negli Stati Uniti per le proiezioni in 70 mm del nuovo kolossal di Christopher Nolan. Un risultato sorprendente, soprattutto considerando che la sala non ospitava un film in prima visione da ben 35 anni.

Un ritorno iniziato con Terminator 2

L'ultimo blockbuster distribuito in contemporanea con il resto del mercato era stato Terminator 2: Judgment Day, arrivato nelle sale nel 1991. Da allora l'Alex Theatre aveva concentrato la propria attività su concerti, spettacoli teatrali, balletti ed eventi dal vivo, rinunciando completamente alla programmazione cinematografica di prima visione.

Odissea: un'immagine del film

La situazione è cambiata soltanto poche settimane prima dell'uscita di Odissea, quando il cinema ha installato un nuovo sistema di proiezione in 70 mm, completato appena sei settimane prima del debutto del film, avvenuto il 17 luglio.

La scommessa si è rivelata vincente. L'Alex Theatre, che dispone di 900 posti, proietta The Odyssey tre volte al giorno e, visto il successo ottenuto, ha già deciso di prolungarne la permanenza in cartellone di almeno altre due settimane.

Il direttore artistico Miles Williams ha definito la risposta del pubblico straordinaria. "La risposta degli spettatori è stata travolgente ed è un meraviglioso promemoria di quanto le persone continuino ad apprezzare l'esperienza condivisa di vedere un grande film insieme."

Williams ha inoltre ringraziato Universal Pictures per aver riconosciuto il valore che le sale storiche continuano ad avere nel patrimonio cinematografico americano.

Per rendere possibile il ritorno del grande cinema, la struttura ha investito circa 500.000 dollari in un importante aggiornamento tecnologico. Tra gli interventi figura la realizzazione di una nuova cabina di proiezione al piano terra e l'installazione dell'impianto dedicato alla pellicola in grande formato.

Alla progettazione ha collaborato anche Taylor Umphenour, uno dei più richiesti proiezionisti di Los Angeles, consulente IMAX e collaboratore di Christopher Nolan nella gestione dei giornalieri dei suoi film.

Secondo Umphenour, il successo dell'Alex Theatre dimostra che il pubblico continua a cercare un'esperienza cinematografica autentica. "In un cinema come l'Alex esiste una vera comprensione dell'esperienza condivisa del racconto sul grande schermo. È per questo che le persone continuano ad arrivare e a entusiasmarsi."

Il futuro punta già a Dune e Narnia

Il successo di The Odyssey ha convinto la direzione ad ampliare stabilmente la programmazione cinematografica. L'Alex Theatre prevede ora di organizzare otto-dieci serate di proiezioni al mese, alternandole agli spettacoli dal vivo che restano il cuore della sua attività.

Locandina di Odissea

Tra gli appuntamenti già programmati figurano anche due delle uscite più attese dei prossimi mesi: Dune: Parte Tre di Denis Villeneuve, previsto per dicembre, e Narnia: Il nipote del mago di Greta Gerwig, atteso nel febbraio 2027.

Intanto The Odyssey continua la propria corsa anche al botteghino. Negli Stati Uniti il film ha ormai raggiunto 395,5 milioni di dollari, mantenendo un'ottima tenuta nonostante l'arrivo di Spider-Man: Brand New Day, che gli ha sottratto la vetta della classifica condividendo parte degli schermi IMAX.