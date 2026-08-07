Biker Mice: ci sono importanti novità sulla serie Netflix

Innegabile, questo è il momento dei revival. Se la nostalgia per i tempi passati morde forte, ecco finalmente arrivati diversi aggiornamenti e dettagli sulla nuova serie Netflix che dovrebbe riportare in tv i mitici Biker Mice. In verità, i topi "from Mars" sono già arrivati sul mercato con una nuova linea di action figure e una serie a fumetti, con lo show Netflix attualmente in cantiere. A tal proposito, la casa di produzione Nacelle ha finalmente offerto un interessante sguardo dietro le quinte, aggiornando i fan sullo stato dei lavori.

Biker Mice: le novità dal San Diego Comic-Con

Il CEO di Nacelle, Brian Volk-Weiss, ha deciso di intervenire per rispondere alle numerose domande ricevute durante il San Diego Comic-Con. Attraverso il suo profilo Instagram, Volk-Weiss ha pubblicato alcune immagini provenienti dalla postazione di animazione digitale. Tra gli scatti mostrati spicca una scena d'azione che sembra appartenere alla sigla d'apertura, con Sterzo, Pistone e Turbo intenti a compiere un salto spettacolare da una rampa per poi sfrecciare a tutta velocità. Un altro fotogramma mostra invece un personaggio in una situazione decisamente critica.

In attesa di ulteriori dettagli ufficiali, sono già note alcune caratteristiche chiave dello show. A differenza dei precedenti tentativi di rilancio, questo progetto sarà molto più vicino alla serie storica. Non solo, ritroveremo personaggi amatissimi come i nemici Limburger, il Dottor Carboncio e Morchia - che avevano fatto la fortuna dei negozi di giocattoli negli anni Novanta.

Garanzie, certezze ma anche nuovi personaggi

Tra le novità principali spicca invece Scorch, una misteriosa centaura di Marte introdotta per la prima volta nella serie a fumetti edita da Oni Press. Il personaggio ha subito conquistato l'attenzione mettendo fuori gioco l'intera squadra grazie a un martello a propulsione. Le sue origini verranno approfondite in una miniserie a fumetti dedicata, intitolata Scorch #1 (firmata da Matt Hotson e Ken Marion).

Non è ancora chiaro se la serie animata proseguirà gli eventi narrati nel fumetto o se adatterà la storia delle origini di Scorch nel corso della prima stagione, ma quel che è certo è che questo nuovo personaggio avrà un ruolo di primissimo piano.

Al netto di tutto, le speranze sono di poter vedere un primo trailer ufficiale entro la fine dell'anno. Nonostante i molti anni passati dalla prima messa in onda (che meraviglia i pomeriggi con i cartoni animati di Solletico?), l'affetto per i Biker Mice è rimasto immutato. Anche per questo i tempi sembrano perfetti per un grande ritorno in tv. I millennials non aspettano altro.