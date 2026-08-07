Biker Mice: ci sono importanti novità sulla serie Netflix

Il CEO di Nacelle ha aggiornato i fan sulla serie dei Biker Mice che vedremo prossimamente su Netflix (anticipata da un fumetto che introduce un nuovo personaggio).

I Biker Mice da Marte
NOTIZIA di 07/08/2026

Innegabile, questo è il momento dei revival. Se la nostalgia per i tempi passati morde forte, ecco finalmente arrivati diversi aggiornamenti e dettagli sulla nuova serie Netflix che dovrebbe riportare in tv i mitici Biker Mice. In verità, i topi "from Mars" sono già arrivati sul mercato con una nuova linea di action figure e una serie a fumetti, con lo show Netflix attualmente in cantiere. A tal proposito, la casa di produzione Nacelle ha finalmente offerto un interessante sguardo dietro le quinte, aggiornando i fan sullo stato dei lavori.

Biker Mice: le novità dal San Diego Comic-Con

Il CEO di Nacelle, Brian Volk-Weiss, ha deciso di intervenire per rispondere alle numerose domande ricevute durante il San Diego Comic-Con. Attraverso il suo profilo Instagram, Volk-Weiss ha pubblicato alcune immagini provenienti dalla postazione di animazione digitale. Tra gli scatti mostrati spicca una scena d'azione che sembra appartenere alla sigla d'apertura, con Sterzo, Pistone e Turbo intenti a compiere un salto spettacolare da una rampa per poi sfrecciare a tutta velocità. Un altro fotogramma mostra invece un personaggio in una situazione decisamente critica.

In attesa di ulteriori dettagli ufficiali, sono già note alcune caratteristiche chiave dello show. A differenza dei precedenti tentativi di rilancio, questo progetto sarà molto più vicino alla serie storica. Non solo, ritroveremo personaggi amatissimi come i nemici Limburger, il Dottor Carboncio e Morchia - che avevano fatto la fortuna dei negozi di giocattoli negli anni Novanta.

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Garanzie, certezze ma anche nuovi personaggi

Tra le novità principali spicca invece Scorch, una misteriosa centaura di Marte introdotta per la prima volta nella serie a fumetti edita da Oni Press. Il personaggio ha subito conquistato l'attenzione mettendo fuori gioco l'intera squadra grazie a un martello a propulsione. Le sue origini verranno approfondite in una miniserie a fumetti dedicata, intitolata Scorch #1 (firmata da Matt Hotson e Ken Marion).

Non è ancora chiaro se la serie animata proseguirà gli eventi narrati nel fumetto o se adatterà la storia delle origini di Scorch nel corso della prima stagione, ma quel che è certo è che questo nuovo personaggio avrà un ruolo di primissimo piano.

Al netto di tutto, le speranze sono di poter vedere un primo trailer ufficiale entro la fine dell'anno. Nonostante i molti anni passati dalla prima messa in onda (che meraviglia i pomeriggi con i cartoni animati di Solletico?), l'affetto per i Biker Mice è rimasto immutato. Anche per questo i tempi sembrano perfetti per un grande ritorno in tv. I millennials non aspettano altro.

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