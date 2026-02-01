Odissea, Elon Musk critica Christopher Nolan: "Ha perso la sua integrità, Elena aveva la pelle chiara"

L'imprenditore ha attaccato il regista su Twitter commentando il possibile ruolo affidato a Lupita Nyong'o, nonostante non ci siano conferme sul casting.

L'idea che Christopher Nolan abbia affidato nella sua versione dell'Odissea il ruolo di Elena di Troia all'attrice premio Oscar Lupita Nyong'o sembra aver indignato Elon Musk.

L'imprenditore ha infatti condiviso la sua opinione negativa su Twitter, nonostante attualmente non sia ancora stato confermato questo dettaglio del casting.

L'attacco di Musk a Nolan

Il film Odissea arriverà nelle sale americane il 17 luglio e, attualmente, non è stato confermato, o nemmeno smentito, il ruolo affidato a Lupita Nyong'o.

Questo dettaglio non ha impedito a Elon Musk di condividere la sua opinione su X rispondendo a qualcuno che aveva scritto che Elena di Troia, tra le pagine, ha la pelle chiara, i capelli biondi ed è bella al punto da far scoppiare una guerra.

L'imprenditore rispondendo al tweet ha quindi dichiarato senza mezzi termini: "Christopher Nolan ha perso la sua integrità".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il tweet originale sosteneva persino che il regista abbia già rovinato Odissea perché scegliere Lupita come interprete di Elena è "assolutamente disgustoso e va direttamente contro quello che è stato scritto migliaia di anni fa".

L'atteso ritorno del regista nelle sale

Al centro della trama ci sarà Odisseo, interpretato da Matt Damon, che cerca di tornare a casa dalla moglie Penelope dopo la guerra.

Il cast del progetto, davvero stellare e che sembra non abbia finito di sorprendere, comprende Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Rafi Gavron, Shiloh Fernandez, Mia Goth.

Dal punto di vista tecnico, inoltre, si tratterà del primo lungometraggio narrativo girato interamente con telecamere Imax. In precedenza, l'impresa era impossibile per via del rumore prodotto dalle telecamere che impedisce la lavorazione delle scene di dialogo, situazione che ora non si ripresenta grazie a una modifica del design.