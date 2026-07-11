Crociera con delitto stasera su Rai 2: trama, cast e durata del thriller

Una morte sospetta in mare aperto e oscuri segreti di famiglia: ecco la trama completa, il cast e la durata del thriller Crociera con delitto, in onda stasera su Rai 2.

Update: in seguito alla morte di Peppino Di Capri, la Rai ha deciso di modificare la programmazione di Rai 2, mandando in onda questa sera alle 21:20 la fiction Champagne - Peppino di Capri. La pellicola, diretta da Cinzia TH Torrini e interpretata da Francesco Del Gaudio nel ruolo del celebre artista, ripercorre la vita e la carriera del cantante caprese: dalle prime esibizioni da bambino davanti ai soldati americani durante la Seconda guerra mondiale fino alla consacrazione definitiva con la vittoria al Festival di Sanremo del 1973.

Sabato 11 luglio, in prima serata, Rai 2 propone un nuovo appuntamento con il ciclo Nel segno del giallo. Alle 21:20 va in onda, in prima visione assoluta, Crociera con delitto (titolo originale Cruise Ship Murder), thriller diretto da Randy Carter che mescola mistero, segreti di famiglia e colpi di scena. Ambientato quasi interamente a bordo di una nave da crociera, il film promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso fino al sorprendente epilogo.

Trama: cosa succede in Crociera con delitto

Theresa parte per un viaggio in nave insieme al marito e decide di farsi accompagnare dall'amata nipote Olivia. L'atmosfera rilassata dura però ben poco perché, durante la navigazione, Theresa precipita misteriosamente in acqua e perde la vita in circostanze tutt'altro che chiare.

Dopo la tragica e sospetta scomparsa della zia Olivia non accetta la versione ufficiale dell'incidente e decide di iniziare a investigare per conto proprio, bloccata a bordo della stessa nave insieme a tutti i potenziali sospettati. Muovendosi tra i ponti e i corridoi dell'imbarcazione, la ragazza si ritrova intrappolata in un pericoloso gioco di inganni e bugie.

Locandina Crociera con delitto

Più scava a fondo alla ricerca della verità, più Olivia finisce per portare alla luce degli scomodi e oscuri segreti legati alla sua stessa famiglia. Con il passare delle ore, si rende conto che il misterioso assassino è ancora a bordo e potrebbe colpire di nuovo, trasformando la sua indagine in una drammatica corsa contro il tempo per salvare la propria vita.

Cast, curiosità e durata del film

Il film vanta un cast particolarmente noto al pubblico degli appassionati di film per la TV e serie televisive statunitensi. Nei panni della determinata protagonista Olivia troviamo Skye Coyne, affiancata da Matthew Pohlkamp (volto ricorrente in moltissimi thriller targati Lifetime) e Ryan Carnes, attore molto conosciuto per i suoi ruoli in serie di successo come Desperate Housewives e General Hospital. A completare il gruppo principale degli interpreti ci sono Gina Hiraizumi e Carly Reeves.

Il film andrà in onda stasera 11 luglio, su Rai 2 in prima serata alle 21:20 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. Crociera con delitto ha una durata di circa 85 minuti e si concluderà intorno alle 23:00, quando la programmazione di Rai 2 proseguirà con due nuovi episodi di Dark Lines.