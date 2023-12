Ocean's Eleven, svelato il titolo del prequel e i ruoli di Margot Robbie e Ryan Gosling

Sono stati svelati nuovi dettagli sul prequel della saga di Ocean's Eleven che vedrà come protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling.

Sono stati svelati il titolo e alcuni dettagli sui personaggi e la trama del prequel di Ocean's Eleven, che vedrà come protagonisti le star di Barbie Margot Robbie e Ryan Gosling. Secondo Showbiz 411, il titolo del film sarà semplicemente Oceans, un riferimento ai suoi due protagonisti principali.

Robbie e Gosling interpreteranno i genitori del Danny Ocean di George Clooney di Ocean's Eleven e dei suoi sequel. Secondo quanto riportato, il film seguirà gli Oceans mentre insegnano a Danny e alla figlia Debbie (Sandra Bullock) come rubare ai ricchi, con una squadra speciale messa insieme per aiutarli.

Oceans sarà ambientato negli anni '60, in particolare in una Montecarlo del 1962. Il film funge da prequel della trilogia di Ocean's, composta da Ocean's Eleven, Twelve e Thirteen che vantava un cast stellato con gli attori George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon. La regia è affidata a Jay Roach. Al momento, Robbie e Gosling sono le uniche star ufficialmente confermate.

Il prequel di Ocean's Eleven è stato progettato per "fare bene al franchise". "Non posso dire molto, ma credo che stiamo solo cercando di fare bene al franchise. Non vedo l'ora che le persone lo sperimentino quando sarà pronto... [Margot Robbie e Ryan Gosling] sono meravigliosi insieme. Sarebbe fantastico realizzare altri progetti del genere con loro, anche al di fuori di questo", ha detto il produttore Joey McNamara del prequel al BFI London Film Festival, secondo GamesRadar+.