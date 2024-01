Ocean's Eleven, Margot Robbie commenta l'approvazione di Clooney per il cast del prequel: 'Sono strafelice'

Margot Robbie ha commentato le recenti dichiarazioni di George Clooney riguardanti il film prequel di Ocean's Eleven che verrà prodotto da LuckyChap, la casa di produzione co-fondata dall'attrice insieme a Tom Ackerley e Josey McNamara.

L'attore aveva infatti dato la sua approvazione alla potenziale scelta dei due protagonisti di Barbie, Margot e Ryan Reynolds, come interpreti dei genitori di Danny Ocean, il suo personaggio nel franchise.

La reazione della star ai commenti di Clooney

Barbie: Margot Robbie e Ryan Goslin in una foto del film

Margot Robbie ha spiegato a Variety che le parole rivolte a lei e Ryan l'hanno lusingata: "Onestamente, sono strafelice di sentirlo! Quella è una lode estremamente di alto livello. Wow, come è eccitante!".

Ackerley ha però voluto chiarire che per ora non c'è una trama delineata in modo definitivo e non è detto che il film parli dei genitori di Danny: "Quello non era un punto della trama che abbiamo confermato o negato. Stiamo ancora lavorando allo script".

George Clooney approva Margot Robbie e Ryan Gosling come suoi genitori nel prequel di Ocean's Eleven

Margot e Tom hanno quindi voluto chiarire che non si sa chi saranno i genitori di Danny Ocean o se i personaggi appariranno nel film prequel.

McNamara ha ammesso: "Vorrei poter essere sui canali di gossip da dove vengono tutte queste informazioni. Li sentiamo in ufficio".

La star di Barbie ha quindi concluso ricordando: "Anche io leggo così tante cose che non sono vere. 'Margot Robbie girerà quel film!', e io penso: 'No, non lo farò al 100% e non ne ho mai nemmeno sentito parlare'. So che le persone fanno cose simili per aumentare l'interesse dei compratori. Dovremmo considerarlo un complimento, immagino".