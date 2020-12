Ocean’s Eleven: quando George Clooney offrì 20 dollari a Julia Roberts per il film

George Clooney ha ricordato il modo molto buffo in cui convinse Julia Roberts ad apparire in Ocean's Eleven nei panni di sua moglie.

George Clooney e Julia Roberts in Ocean's Twelve

George Clooney ha ricordato il modo buffo in cui convinse Julia Roberts ad apparire in Ocean's Eleven nei panni di sua moglie. L'attore lo ha fatto in un video realizzato per GQ, dove ripercorre i tratti salienti della sua carriera, e tra questi c'è appunto il film di Steven Soderbergh uscito nel 2001, che ha generato due seguiti e uno spin-off.

Questo il commento di Clooney: "Non conoscevo Julia all'epoca. Non l'avevo mai incontrata, e si faceva pagare 20 milioni di dollari a film. Avevamo appena convinto Brad Pitt e Matt Damon a partecipare, e volevamo anche Julia. Così misi un biglietto da 20 dollari su un copione e glielo mandai, con il commento 'Ho sentito che adesso prendi 20 a film'." Potete vedere il video qui sotto:

Una scena di Erin Brockovich

Per l'esattezza, Julia Roberts era stata pagata 20 milioni di dollari per Erin Brockovich, altra collaborazione con Steven Soderbergh, che le fruttò anche un Oscar. La burla di George Clooney è ancora più divertente se si considera che per Ocean's Eleven e i suoi due seguiti, per mantenere il budget a livelli ragionevoli, tutti gli attori accettarono compensi inferiori al solito. Questo fece sì che i tre film del filone principale avessero dei costi più o meno uniformi da un capitolo all'altro (circa 85 milioni di dollari a lungometraggio), mentre lo spin-off Ocean's 8 aveva un budget intorno ai 70 milioni, cosa insolita per un franchise di successo con grandi star nel cast.

Clooney è apparso in tutti e tre i capitoli della serie principale, ed è menzionato ripetutamente nello spin-off, dove il suo personaggio è ufficialmente defunto e la sorella (Sandra Bullock) mantiene vivo il nome della famiglia per quanto riguarda le attività criminali. Molti fan pensano però che la dipartita di Danny Ocean sia un inganno, con la possibilità che Clooney torni in un altro episodio del franchise.