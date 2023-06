Ocean's Eleven: il prequel con Ryan Gosling e Margot Robbie sta per entrare in lavorazione

Ryan Gosling e Margot Robbie protagonisti del preannunciato prequel di Ocean's Eleven che sta per entrare in lavorazione in Francia.

Stanno per prendere il via le riprese del preannunciato prequel di Ocean's Eleven che vedrà protagonista il duo di Barbie formato da Margot Robbie e Ryan Gosling. Secondo Production List, il film dovrebbe entrare in lavorazione a fine mese in Francia.

Il Rat Pack e i suoi eredi: piccoli film tra amici

Chi è coinvolto nel prequel di Ocean's Eleven?

Ambientato nell'Europa degli anni '60, il Untitled Margot Robbie Ocean's Eleven Film sarà diretto da Jay Roach da una sceneggiatura scritta da Carrie Solomon. Il progetto è prodotto da Gary Ross, Josey McNamara, Michelle Graham, Tom Ackerley e Olivia Milch.

Secondo quanto riferito, il film sarà un reboot dell'originale Colpo grosso del 1960 diretto da Lewis Milestone. Il film vedeva protagonisti i membri del famoso Rat Pack, tra cui Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Joey Bishop, oltre a Angie Dickinson.

All'inizio degli anni 2000, Steven Soderbergh ha diretto il remake Ocean's Eleven, forte di un cast costellato di star guidato da George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon. Grazie al suo successo al botteghino, è stato seguito da altri tre episodi, tra cui lo spin-off al femminile Ocean's 8, in cui Sandra Bullock interpreta Debbie Ocean, la sorella di Danny Ocean (George Clooney). Finora il franchise ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino.