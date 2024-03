Mark Wahlberg:'Ecco perchè rifiutai Ocean's Eleven'

A distanza di ventitré anni dall'uscita del film al cinema, Mark Wahlberg ha raccontato perché decise di non accettare la parte in Ocean's Eleven, insieme ad altre star di Hollywood come George Clooney, Julia Roberts e Brad Pitt.

Tim Roth e Mark Wahlberg in un drammatico confronto in Planet of the Apes - Il pianeta delle scimmie

Ospite del podcast Happy So Confused, Wahlberg ha dichiarato che all'epoca aveva già altri impegni di lavoro per i film Planet of the Apes - Il pianeta delle scimmie di Tim Burton e The Truth About Charlie di Jonathan Demme:"Mi è stato chiesto di fare il film, e quello che è successo è che abbiamo chiesto se mi avrebbero aspettato. Ma ero già impegnato a lavorare con Tim Burton e Jonathan Demme e per me, anche se quei film non si sono rivelati buoni, sono state esperienze fantastiche. E sai cosa? All'epoca stavo ancora cercando di crescere come attore".

Addio a Danny Ocean

"Ho vissuto tra i momenti migliori nella mia carriera e nella mia vita, al di fuori di quei set. Sono state davvero esperienze fantastiche per diversi aspetti" ha ribadito Wahlberg. Per quanto riguarda Ocean's Eleven, l'attore ha chiarito che la produzione non lo aspettò:"Non volevano aspettare ma sono riuscito a fare la mia parte con il remake di The Italian Job, il che è stato positivo".

Lo scorso anno, George Clooney raccontò che Mark Wahlberg e Johnny Depp rifiutarono il ruolo di Linus, in seguito assegnato a Matt Damon. Secondo Clooney, entrambi si sono pentiti di non aver recitato nel primo film di quello che sarebbe diventato un franchise di grande successo al cinema.