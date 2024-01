Ocean's, Steven Soderbergh ha rifiutato di fare ritorno: 'Per me la serie è conclusa'

Il regista della trilogia di Ocean's, Steven Soderbergh, ha dichiarato di aver rifiutato l'opportunità di tornare al franchise. Ecco cosa ha detto a Variety: "Dopo aver girato il terzo film, sentivo che la serie si era conclusa per me. Quando lo studio mi ha contattato per sapere se mi interessava essere coinvolto nella continuazione del franchise, ho detto loro di no, perché non mi sembra un passo avanti per me".

Soderbergh dunque non sarà coinvolto in alcun modo nel prossimo prequel di Ocean's che avrà come protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling.

Il successo di Ocean's

Durante il TCM Classic Film Festival 2023, la star di Ocean's Goerge Clooney ha elogiato il lavoro compiuto dal regista, dichiarando che Ocean's Eleven ha segnato un punto di svolta a Hollywood e, in un certo senso, un ritorno all'origine per attori di successo come i co-protagonisti di Clooney, Brad Pitt, Casey Affleck, Matt Damon, Elliott Gould, Julia Roberts.

"All'epoca gli studios producevano molti blockbuster, costosi e non molto belli. Steven ha avuto l'idea di provare a infondere nel sistema degli studios tutto il materiale cinematografico indipendente che i giovani registi stavano sperimentando. Voleva tornare alle cose che facevano dal 1964 al 1975", ha detto Clooney in quell'occasione.

Soderbergh ha concluso la trilogia di Magic Mike con il film del 2023 Magic Mike - The Last Dance. Recentemente ha diretto l'horror soprannaturale Presence, che debutterà al Sundance Film Festival 2024.