Ocean's Eleven: stasera in TV su IRIS il film con Brad Pitt e George Clooney

Stasera in TV su IRIS alle 21:00 va in onda Ocean's Eleven, il film di Steven Soderbergh con un cast stellare che comprende tra gli altri George Clooney e Brad Pitt.

Ocean's Eleven arriva stasera su Iris alle 21.00. Il film diretto da Steven Soderbergh, dopo il grande successo di pubblico che ha convinto i produttori a finanziare due sequel ed uno spin-off, torna sul piccolo schermo.

Qualcosa frulla già nella testa di Danny Ocean (George Clooney), l'uomo accusato di truffa aggravata e rapina, quando esce dal carcere dopo quattro anni di reclusione. Per questo la prima cosa che fa è andare a trovare il vecchio compagno d'avventure Rusty Ryan (Brad Pitt). Insieme assoldano altri complici, tra vecchie e nuove conoscenze, Ocean spiega loro il piano per svaligiare contemporaneamente tre casinò di Las Vegas (il Bellagio, il Mirage e l'MGM Grand) tutti di proprietà di Terry Benedict (Andy Garcia), il marito della sua ex moglie Tess (Julia Roberts).

Ocean's Eleven, oltre 450 milioni di dollari incassati globalmente, è un remake di Colpo grosso, un film diretto da Lewis Milestone nel 1960 e interpretato da Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. e Angie Dickinson. Il cast di questa nuova e frizzante versione, però, non è meno stellare e comprende attori come George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt, Elliot Gould, Don Cheadle, Casey Affleck e Julia Roberts.

Arrivato in sala nel 2001, circondato da un grande successo, di critica e di pubblico, vanta due sequel, Ocean's Twelve e Ocean's Thirteen, anche essi diretti da Steven Soderbergh, oltre al meno riuscito spin-off al femminile Ocean's 8 diretto da Gary Ross.