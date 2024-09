Ocean's 14, George Clooney svela dettagli sul cast: "uno dei personaggi è stato ucciso... è stato divertente!"

George Clooney che ha recentemente fornito nuovi e succosi dettagli sullo sviluppo del sequel. Durante un'intervista sul red carpet della sua nuova commedia d'azione Wolfs, Clooney ha confermato che la sceneggiatura di Ocean's 14 ormai è pronta e che tutto il cast è entusiasta di tornare a far parte dell'iconica banda di ladri. Tutti eccetto uno.

George Clooney e i dettagli sul cast di Ocean's 14

La vera sorpresa arriva quando Clooney, mentre discuteva insieme a Brad Pitt, rivela che nel film sarà presente una morte scioccante che, secondo quanto detto, Pitt ha trovato particolarmente divertente. Questo dettaglio ha subito catturato l'attenzione dei fan del franchise, dato che si tratterà della prima volta in cui una morte confermata verrà inserita nella serie, che fino ad ora aveva sempre giocato sul filo della tensione senza arrivare a conseguenze definitive per i protagonisti.

Il team del primo film della saga

La conferma della morte di un personaggio ha dato il via a speculazioni tra i fan. Chi sarà a lasciare per sempre la banda? Alcuni ipotizzano che possa trattarsi di Terry Benedict (interpretato da Andy Garcia), l'antagonista nei primi tre film, mentre altri suggeriscono che la morte possa essere legata ai personaggi interpretati da Bernie Mac e Carl Reiner, entrambi scomparsi nella vita reale, con la produzione che potrebbe voler rendere loro omaggio.

Brad Pitt e George Clooney, confermati entrambi per il ritorno nel nuovo capitolo, sembrano entusiasti di riportare in vita uno dei franchise più amati del cinema moderno, e con Edward Berger (regista del premiato All Quiet on the Western Front) in trattative per dirigere il film, le aspettative non potrebbero essere più alte.

Ocean's Twelve: George Clooney e Brad Pitt furono scambiati per due barboni a Roma

La morte di un personaggio potrebbe rappresentare un cambio di tono per la saga, aggiungendo un livello di tensione e dramma mai esplorato nei precedenti episodi. Inoltre, potrebbe segnare una svolta decisiva per concludere degnamente la storia di Danny Ocean e la sua banda, chiudendo il cerchio con un'ultima, epica rapina prima di andare in pensione.