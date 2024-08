Syriana, Ocean's Eleven e i migliori film con George Clooney

Il divismo e il talento fatta persona. La camicia bianca, lo sguardo sornione, l'occhio da grande regista ingiustamente sottovalutato (insomma, Good Night, and Good Luck o Le Idi di Marzo, l'avessero girati un altro regista, sarebbero considerati capolavori). Poi, l'impegno politico, da fervente militante Democratico (tra coloro che hanno spinto per far cambiare idea a Joe Biden...). George Clooney è l'altra faccia di Hollywood. Quella classica, ancorata alla presenza scenica, alla bravura e al fascino. Fin dagli esordi, dopo uno sliding doors tutto da ridere: sapevate che per il ruolo di J.D. in Thelma & Louise gli venne preferito l'amico Brad Pitt? Un rifiuto che non gli è però costato la fama di sex symbol, grazie al mitico dottor Ross di E.R. - Medici in prima linea.

George Clooney e Brad Pitt in Wolfs - Lupi solitari

Il resto è, come si dice, storia: Robert Rodriguez lo volle in Dal tramonto all'alba, è diventato Batman per Joel Schumacher e viene ingaggiato da Steven Soderbergh per Out of Sight. Prima collaborazione di un lungo rapporto artistico, che arriverà all'apice con la trilogia di Ocean's Eleven. Grande rapporto artistico anche con i Fratelli Coen, iniziato da quello che potrebbe essere il suo miglior film dove ha recitato, ossia Fratello, dove sei?, datato 2000. Cinque anni dopo, l'Oscar per la sua grande interpretazione in Syriana di Stephen Gaghan. Del resto, bisogna fare un distinguo: se siamo pronti a divertirci con Wolfs - Lupi solitari, dove torna a giocare in coppia con Brad Pitt, la filmografia di Clooney va ben distinta tra quella che lo vede come attore e, appunto, quella che lo vuole regista. Ecco allora quelli che sono, almeno secondo noi, i film da non perdere con George Clooney.

1. Fratello, dove sei? (2000)

Tim Blake Nelson, George Clooney e John Turturro in Fratello, dove sei?

Grande colonna sonora, grande cast, grande sceneggiatura che rivede i tratti focali dell'Odissea nel Mississipi del 1937. Ironia, musica, e tre galeotti che evadono: Ulisse Everett (Clooney), Delmar (Tim Blake Nelson) e Pete (John Turturro) che, seguendo una bislacca pre-veggenza, si mettono alla ricerca di un vecchio tesoro nascosto. In mezzo, il Ku Klux Klan, Robert Johnson, Polifemo e un famoso rapinatore di banche chiamato George "Baby Face" Nelson. Fratello, dove sei?, vedi alla voce capolavoro.

2. Ocean's Eleven (2001)

Il fascino di George Clooney in Ocean's Eleven

Remake dell'omonimo film del 1960, ed emblema del cinema di inizio Millennio. Un film glamour, fascinoso, eclettico, avvincente. Clooney nel ruolo di Danny Ocean, un ladro carismatico che mette insieme una squadra di irresistibili esperti per realizzare un audace colpo ai danni di un casinò di Las Vegas, gestito da uno spregevole Andy Garcia. Seconda collaborazione dell'attore con Steven Soderbergh per un film di enorme successo. Cast spaziale: tra i tanti, Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle e Julia Roberts. Altri due sequel, Twelve e Thirteen.

3. Syriana (2005)

George Clooney in Syriana. Dietro, l'amico Matt Damon

Film strepitoso, marcatamente politico. In Syriana, Clooney interpreta Bob Barnes, un agente della CIA coinvolto in un complotto internazionale legato all'industria petrolifera. Il film, diretto da Stephen Gaghan, è una denuncia coraggiosa delle complesse dinamiche geopolitiche e dei giochi di potere legati al petrolio, noncé uscito in un periodo scottante per gli USA: la Guerra al Terrorismo dichiarata da Bush. La performance di George Clooney gli è valsa l'Oscar come Miglior Attore non Protagonista.

4. Good Night, and Good Luck (2005)

Clooney interpreta e dirige Good Night, and Good Luck

Lo abbiamo detto: grandi film da attore, grandi film da regista. Allora, in questa guida ai film migliori con Clooney, ecco Good Night, and Good Luck, diretto e co-sceneggiato insieme a Grant Heslov. Al centro, la battaglia tra il giornalista Edward R. Murrow e il senatore Joseph McCarthy. Sullo sfondo, nemmeno a dirlo, il periodo del maccartismo negli Stati Uniti. Sei candidature all'Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Regia per un affresco storico accurato e brillante.

5. Michael Clayton (2007)

Tom Wilkinson e George Clooney in Michael Clayton

Opera torbida nel quale George Clooney interpreta il ruolo del protagonista che da il titolo al film. Un avvocato, o megio un fixer, specializzato nel risolvere i problemi più intricati e più sporchi delle grandi corporazioni. Tra corruzione ed etica, tra dramma umano e sguardo civile, quello di Tony Gilroy è un titolo che ha fortificato il profilo di Clooney come interprete impegnato, capace di sfoderare i tratti più oscuri. Nel cast anche un super Tom Wilkinson.

6. Tra le nuvole (2009)

George Clooney nel finale di Tra le nuvole

Sei candidature all'Oscar per il film di Jason Reitman. Tra le nuvole è una sorta di affresco sull'uomo moderno, che riflette sul senso della famiglia, della solitudine e dell'abnegazione al lavoro. Clooney interpreta Ryan Bingham, un "tagliatore di teste" aziendale che trascorre la maggior parte della sua vita in volo, facendo spola da un'azienda all'altra. Con lui, la giovane apprendista Natalie (Anna Kendrick). Le cose cambiano quando incontra la misteriosa Alex (Vera Farmiga). Humour sottile e sceneggiatura magistrale.

7. Gravity (2013)

George Clooney e Sandra Bullock sospesi nello spazio

Alfonso Cuarón e il suo survival movie spaziale: due astronauti lottano per la sopravvivenza dopo che il loro shuttle viene distrutto in un incidente. Sebbene il ruolo di George Clooney sia relativamente breve, la sua presenza è in qualche modo rassicurante, nonché cruciale per la dinamica che andrà ad affrontare Ryan Stone alias Sandra Bullock, dispersa nello spazio. Presentato a Venezia 2013, Gravity è uno dei migliori film sci-fi degli Anni Duemiladieci.